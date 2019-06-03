Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T18:10Z
https://ria.ru/20190603/1555224873.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155064/06/1550640672_0:140:2946:1797_1036x0_80_0_0_2aade5c52c4b6b94200db16f3b5c301b.jpg
РИА Новости

Тамбовчане смогут получать круглосуточную помощь при переходе на "цифру"

Вчера, 18:10
11
© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание
© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
Переход с аналогового на цифровое телевещание . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 июн – РИА Новости. Помощь населению Тамбовской области после перехода региона на цифровое вещание в настройке оборудования и вызове волонтеров будет оказываться круглосуточно, сообщает в понедельник администрация региона.
В тамбовском филиале областного радиотелевизионного передающего центра 3 июня состоялась церемония отключения аналогового телевидения на территории региона.
"Сразу после отключения аналогового вещания на региональную горячую линию стало поступать множество звонков. Именно поэтому операторы колл-центра переходят на круглосуточный режим работы", - говорится в сообщении.
Как отмечают областные власти, чаще всего люди звонят, чтобы пригласить волонтеров для настройки телевизора или узнать технические вопросы настройки оборудования.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря прошлого года, 11 февраля этого года на "цифру" перешли еще семь регионов, 15 апреля - 20 регионов, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако было принято решение продлить этот срок и 21 регион перевести на "цифру" в октябре.
С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах.
000000
Обсудить 0
Переход на цифровое телевидениеТамбовская областьОбщество
Рекомендуем
Цифровое телевещание
Белгородская область перешла на цифровое телевещание
РИА
Новости
В Северной Осетии рассказали подробности перехода на "цифру"
Переход с аналогового на цифровое телевещание
Югра перешла на цифровое телевещание
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк выступает на съезде партии в Киеве
Пресс-секретарь Яценюка опровергла информацию, что он покинул Украину
Лента
новостей
ТВ-пульт
Волонтеры помогли почти восьми тысячам свердловских семей настроить "цифру"
Цифровое телевещание
Владимирские власти продолжат работы с населением после перехода на "цифру"
Во Львове проверяют сообщение о минировании здания суда
ТВ-пульт
Власти Кубани компенсируют жителям расходы на оборудование для цифрового ТВ
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в лондонском суде
Адвокат допустил возможность сотрудничества Ассанжа со следствием в Швеции
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко: Украина продолжает попытки дестабилизировать обстановку в Крыму
Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания Вестминстерского мирового суда в Лондоне
Прокурор заявила о намерении продолжить расследование дела Ассанжа
Друг погибшего в Подмосковье спецназовца рассказал, как началась драка
ФСБ нашла склад с оружием в частном доме в Севастополе
В лондонском аэропорту задержали мужчину с ножами
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
В ЛНР не ожидают положительных сдвигов на переговорах в Минске
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
23:17Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
23:11Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
23:07В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово
23:01В Германии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части
22:55В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане
22:52Группа Лимы и Международная контактная группа провели встречу по Венесуэле
22:50Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына
Лента новостейМолния