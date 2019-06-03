Тамбовчане смогут получать круглосуточную помощь при переходе на "цифру"

ВОРОНЕЖ, 3 июн – РИА Новости. Помощь населению Тамбовской области после перехода региона на цифровое вещание в настройке оборудования и вызове волонтеров будет оказываться круглосуточно, сообщает в понедельник администрация региона.

В тамбовском филиале областного радиотелевизионного передающего центра 3 июня состоялась церемония отключения аналогового телевидения на территории региона.

"Сразу после отключения аналогового вещания на региональную горячую линию стало поступать множество звонков. Именно поэтому операторы колл-центра переходят на круглосуточный режим работы", - говорится в сообщении.

Как отмечают областные власти, чаще всего люди звонят, чтобы пригласить волонтеров для настройки телевизора или узнать технические вопросы настройки оборудования.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря прошлого года, 11 февраля этого года на "цифру" перешли еще семь регионов, 15 апреля - 20 регионов, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако было принято решение продлить этот срок и 21 регион перевести на "цифру" в октябре.