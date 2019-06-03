Абдулатипов выступит свидетелем по делу дагестанских экс-чиновников

МАХАЧКАЛА, 3 июн - РИА Новости. Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов должен явиться в суд в качестве свидетеля по делу бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, которых обвиняют в присвоении 41 миллиона рублей, заявил адвокат Дагир Хасавов.

"Судья Лефортовского районного суда удовлетворила ходатайство защиты о вызове на допрос ряда свидетелей, в их числе и Рамазан Абдулатипов. Очередное судебное заседание назначено на 11 июня 2019 года на 13.30", - написал Хасавов, который является адвокатом Юсуфова, в своем Facebook.

Бывший врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов обвиняются в присвоении или растрате в особо крупном размере. Адвокат Юсуфова Дагир Хасавов рассказывал РИА Новости, что СК уже направил обвинительное заключение по этому делу в Генпрокуратуру. Из него следует, что Гамидов и Юсуфов присвоили себе 41 миллион рублей из бюджета, предусмотренных на реконструкцию здания изолятора временного содержания в Махачкале. Данный эпизод был выделен из уголовного дела, фигурантами по которому является еще ряд высокопоставленных дагестанских чиновников.