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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Навигация на ПМЭФ будет дублироваться на китайском языке

Вчера, 17:05
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© РИА Новости / Александр ГальперинСимволика Петербургского международного экономического форума 2019
Символика Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Навигация на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году будет дублироваться на китайском языке, сообщает фонд Росконгресс.
"В этом году Петербургский международный экономический форум в очередной раз порадует участников и гостей своими новинками. Для удобства участников фонд Росконгресс в пакет услуг постоянно вводит новые сервисы, а деловая программа расширяется за счет новых форматов. Это делает форум привлекательным с точки зрения эргономики пользования", - говорится в сообщении.
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В частности, в этом году навигация на площадке форума будет дублироваться на китайском языке. "Ожидается, что делегация Китая, которая принимает участие в форуме в качестве страны-гостя, будет одной из самых многочисленных - в ее составе будет более тысячи участников. На площадке будет размещено 10 навигационных стел на китайском языке", - отмечается в сообщении.
В этом году на ПМЭФ также увеличено количество залов для проведения деловых сессий и круглых столов, удвоилось количество переговорных комнат партнеров. Также будет работать большее количество станций зарядки мобильных устройств.
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Отмечается, что за последний год в повестке мероприятий фонда Росконгресс появились новые направления, посвященные социальной повестке и развитию инноваций, и ПМЭФ - это главная площадка, где этим направлениям уделят особое внимание. Проекты Территория инноваций и лаборатория "Инносоциум" в этом году объединены в единое Пространство доверия фонда Росконгресс, программа которого включит в себя мероприятия инновационной и социальной повестки. Сообщается, что это коммуникационное пространство объединяет некоммерческие организации, бизнес и власть для обсуждения актуальных вопросов социального развития.
С 2019 года на деловых форумах Росконгресса на постоянной основе также работает трек, посвященный здравоохранению и образованию. Впервые в рамках ПМЭФ будет функционировать пространство "Здоровое общество" - профильная площадка для обсуждения ключевых вопросов по повышению качества и увеличению продолжительности жизни населения.
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Также в этом году существенно расширилась выставка SPIEF Investment& Business Expo – возросло количество стендов партнеров и экспонентов, а также впервые организовано выставочное пространство под открытым небом – в Открытом Пассаже.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
Вчера, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)КитайСанкт-ПетербургЭкономика
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