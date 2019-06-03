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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковной Ивантеевке в 2020 году построят детский сад

Вчера, 17:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дошкольное образовательное учреждение на 125 мест построят в 2020 году в городе Ивантеевка Московской области, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Подмосковья.
"В двухэтажном здании оборудуют шесть групповых ячеек со спальными и игровыми комнатами, спортивный и актовый залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, административные и вспомогательные помещения. Общая площадь объекта составит свыше 2,2 тысячи квадратных метров", - цитирует пресс-служба главу ведомства Руслана Тагиева.
Отмечается, что проектирование и строительство детского сада предусмотрено подмосковной программой "Строительство объектов социальной инфраструктуры".
Ранее сообщалось, что на строительство социальных объектов в Подмосковье в ближайшие пять лет выделено около 155 миллиардов рублей.
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