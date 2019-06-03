В подмосковной Ивантеевке в 2020 году построят детский сад

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дошкольное образовательное учреждение на 125 мест построят в 2020 году в городе Ивантеевка Московской области, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Подмосковья.

"В двухэтажном здании оборудуют шесть групповых ячеек со спальными и игровыми комнатами, спортивный и актовый залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, административные и вспомогательные помещения. Общая площадь объекта составит свыше 2,2 тысячи квадратных метров", - цитирует пресс-служба главу ведомства Руслана Тагиева.

Отмечается, что проектирование и строительство детского сада предусмотрено подмосковной программой "Строительство объектов социальной инфраструктуры".