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РИА Новости

Аксенов посоветовал украинским властям "не отвлекаться" на Крым

Вчера, 16:59
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал новому руководству Украины не отвлекаться на вопросы, связанные с Крымом, признать российскую юрисдикцию над полуостровом и искать поддержки у России для решения экономических проблем.
Аксенов между первым и вторым туром выборов президента на Украине призывал новое руководство страны признать Крым российским, пояснив, что это будет честно по отношению как к крымчанам, так и гражданам Украины.
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"Наверное, для большинства простых граждан Украины Крым — давно уже российская территория, они для себя это приняли, понимают, что ситуация изменению не подлежит. Крым ушел навсегда, вернулся на историческую родину. Те, кто не понимают — это политики прежде всего, — считают, что эта политика принесет им плоды. Но результат Порошенко (на выборах. — Прим. ред.) говорит сам за себя", — сказал Аксенов в интервью в программе "Поздняков" на телеканале НТВ.
По его мнению, новым властям Украины не удастся достигнуть успехов в экономическом развитии без внешней поддержки, так как страна накопила большой внешний долг.
"Я уверен, что если не будет политической воли нашего президента, нашей страны, то никогда Украина из этой долговой ямы не вылезет. Понимает ли это господин Зеленский — не знаю, но думаю, что чем раньше он поймет, что Крым — российский навсегда, тем лучше будет для него в том числе, поскольку он не будет отвлекаться на эти фейки и непонятные призывы", — сказал Аксенов.
Он также добавил, что провокации в отношении Крыма будут продолжаться, но потерпят поражение, потому что крымчане в 2014 году "возвращались домой не за деньгами, а это был цивилизационный выбор".
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