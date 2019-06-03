Лукашевич отметил важность вопроса о скорейшем освобождении Вышинского

ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Россия обостренно ставит вопрос об аресте руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на всех уровнях ОБСЕ, продолжит добиваться его скорейшего освобождения и реабилитации как профессионального сотрудника СМИ, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"С учетом бесправных решений по Кириллу Вышинскому, который по-прежнему без всяких правовых оснований находится в заключении, этот вопрос обостренно ставим на всех уровнях ОБСЕ, будь то коллективные органы, директивные органы или контакты с различными государствами-участниками, исполнительными структурами ОБСЕ, прежде всего представителем по вопросам свободы СМИ", - заявил Лукашевич.

"Мы по-прежнему будем добиваться скорейшего справедливого освобождения нашего журналиста, его реабилитации как профессионального сотрудника СМИ, восстановления его полностью в правах", - добавил постпред.

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.