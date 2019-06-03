Лукашевич отметил важность вопроса о скорейшем освобождении Вышинского

ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Россия обостренно ставит вопрос об аресте руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на всех уровнях ОБСЕ, продолжит добиваться его скорейшего освобождения и реабилитации как профессионального сотрудника СМИ, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"С учетом бесправных решений по Кириллу Вышинскому, который по-прежнему без всяких правовых оснований находится в заключении, этот вопрос обостренно ставим на всех уровнях ОБСЕ, будь то коллективные органы, директивные органы или контакты с различными государствами-участниками, исполнительными структурами ОБСЕ, прежде всего представителем по вопросам свободы СМИ", - заявил Лукашевич.
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"Мы по-прежнему будем добиваться скорейшего справедливого освобождения нашего журналиста, его реабилитации как профессионального сотрудника СМИ, восстановления его полностью в правах", - добавил постпред.
Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
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