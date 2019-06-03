Лукашевич поприветствовал возвращение Кучмы в контактную группу по Донбассу

ВЕНА, 3 июня - РИА Новости. Назначение второго президента Украины Леонида Кучмы представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу - это хороший знак, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Ранее соответствующее решение о назначении Кучмы принял президент Украины Владимир Зеленский.
"То, что Леонида Даниловича восстановили в руководстве делегации Украины, мне кажется, это хороший знак. Тем более, что на 5 июня запланировано очередное заседание трёхсторонней контактной группы. Мы очень рассчитываем, что украинские переговорщики найдут в себе способности и силы идти на конкретные решения, которые позволили бы как можно быстрее решать вопросы мира, а не войны", - сказал Лукашевич.
Он отметил, что предстоящее заседание станет первым и для нового главы СММ ОБСЕ посла Яшара Халита Чевика, официально приступившего к обязанностям 1 июня. Чевик одновременно является руководителем подгруппы по вопросам безопасности.
"Так что новые люди, новый старт. Мы очень рассчитываем, что контактная группа будет ритмично работать над теми решениями, которые способны переломить негативную тенденцию вооружённого противостояния в Донбассе", - добавил российский постпред.