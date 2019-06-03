Лукашевич поприветствовал возвращение Кучмы в контактную группу по Донбассу

"То, что Леонида Даниловича восстановили в руководстве делегации Украины, мне кажется, это хороший знак. Тем более, что на 5 июня запланировано очередное заседание трёхсторонней контактной группы. Мы очень рассчитываем, что украинские переговорщики найдут в себе способности и силы идти на конкретные решения, которые позволили бы как можно быстрее решать вопросы мира, а не войны", - сказал Лукашевич.