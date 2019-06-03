Лукашевич прокомментировал позицию Зеленского по Донбассу

"Трудно пока реагировать, потому что слишком много противоречивых сигналов. С одной стороны, избранный президент говорит о желании добиться мира в Донбассе и считает это своей приоритетной задачей, а с другой стороны заявляет в различных форматах, что он ведет две войны, одну из них - с Россией", - заявил Лукашевич.