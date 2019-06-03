Лукашевич прокомментировал позицию Зеленского по Донбассу

ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Россия видит много противоречивых сигналов по Донбассу от президента Украины Владимира Зеленского вместо четкой приверженности срочному выполнению минских соглашений, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Трудно пока реагировать, потому что слишком много противоречивых сигналов. С одной стороны, избранный президент говорит о желании добиться мира в Донбассе и считает это своей приоритетной задачей, а с другой стороны заявляет в различных форматах, что он ведет две войны, одну из них - с Россией", - заявил Лукашевич.
"Поэтому здесь нужны более четкие сигналы с точки зрения приверженности курсу на безусловное срочное выполнение комплекса мер от 12 февраля 2015 года, который утвержден СБ ООН и является единственной безальтернативной дорожной картой политического урегулирования украинского кризиса", - добавил постпред.
По словам российского дипломата, Россия, Франция и Германия в ОБСЕ рассчитывают единым коллективом способствовать тому, "чтобы трехсторонний диалог главных участников этого конфликта - Донецка, Луганска и Киева - набрал силу".