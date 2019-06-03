В Минобороны прокомментировали снос бюста Жукова на Украине

"Уничтожение в Харькове памятника маршалу Победы над нацизмом Георгию Жукову под улюлюканья и пляски молодчиков с молотками - наглядный пример результатов так называемого "нового цивилизационного выбора" Украины после 2014 года. Данный "выбор", к сожалению, направлен в противоположном от любой цивилизации направлении - к абсолютному, пещерному варварству", - сказал Конашенков.

Он также добавил, что эта попытка неонацистов заставить украинцев забыть об их заслуженном статусе народа-победителя во Второй мировой войне обречена на провал, поскольку методы современных украинских последователей нацистов те же, что и в 30-х годах прошлого века в Германии.