В Минобороны прокомментировали снос бюста Жукова на Украине

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Разрушение памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове является результатом "нового цивилизационного выбора", сделанного Украиной после 2014 года, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В воскресенье представители националистических организаций повалили бюст Жукова в Харькове возле дворца спорта.
"Уничтожение в Харькове памятника маршалу Победы над нацизмом Георгию Жукову под улюлюканья и пляски молодчиков с молотками - наглядный пример результатов так называемого "нового цивилизационного выбора" Украины после 2014 года. Данный "выбор", к сожалению, направлен в противоположном от любой цивилизации направлении - к абсолютному, пещерному варварству", - сказал Конашенков.
Он также добавил, что эта попытка неонацистов заставить украинцев забыть об их заслуженном статусе народа-победителя во Второй мировой войне обречена на провал, поскольку методы современных украинских последователей нацистов те же, что и в 30-х годах прошлого века в Германии.