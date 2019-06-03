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РИА Новости

В Минобороны прокомментировали снос бюста Жукова на Украине

Вчера, 16:37
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии. 31 октября 2018
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии. 31 октября 2018
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Разрушение памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове является результатом "нового цивилизационного выбора", сделанного Украиной после 2014 года, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В воскресенье представители националистических организаций повалили бюст Жукова в Харькове возле дворца спорта.
"Уничтожение в Харькове памятника маршалу Победы над нацизмом Георгию Жукову под улюлюканья и пляски молодчиков с молотками - наглядный пример результатов так называемого "нового цивилизационного выбора" Украины после 2014 года. Данный "выбор", к сожалению, направлен в противоположном от любой цивилизации направлении - к абсолютному, пещерному варварству", - сказал Конашенков.
Он также добавил, что эта попытка неонацистов заставить украинцев забыть об их заслуженном статусе народа-победителя во Второй мировой войне обречена на провал, поскольку методы современных украинских последователей нацистов те же, что и в 30-х годах прошлого века в Германии.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 12:16
В Раде призвали Зеленского дать политическую оценку сносу памятника Жукову
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Ситуация на УкраинеИгорь КонашенковМинистерство обороны РФРоссияУкраинаВ мире
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