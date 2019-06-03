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РИА Новости

Зеленский проведет пресс-конференцию по итогам первых ста дней работы

Вчера, 16:26
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский проведёт первую большую пресс-конференцию для СМИ, когда истекут первые сто дней его работы на этом посту, сообщила пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель в понедельник на брифинге.
"Вы можете рассчитывать на большую конференцию по итогам 100 дней президентства, потому что уже будут первые какие-то результаты", - сказала она.
Зеленский вступил в должность 20 мая, сто дней на этом посту истекают в конце августа.
Пресс-секретарь также сообщила, что в администрации президента по-прежнему рассматривают возможность переезда в новый офис.
"Рассматривается несколько локаций сейчас, но все это должно быть правильно посчитано, чтобы это было экономически выгодно, чтобы деньги просто не выбрасывались", - добавила Мендель.
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