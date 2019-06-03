Зеленский проведет пресс-конференцию по итогам первых ста дней работы

КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский проведёт первую большую пресс-конференцию для СМИ, когда истекут первые сто дней его работы на этом посту, сообщила пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель в понедельник на брифинге.

"Вы можете рассчитывать на большую конференцию по итогам 100 дней президентства, потому что уже будут первые какие-то результаты", - сказала она.

Зеленский вступил в должность 20 мая, сто дней на этом посту истекают в конце августа.

Пресс-секретарь также сообщила, что в администрации президента по-прежнему рассматривают возможность переезда в новый офис.