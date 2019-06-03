Медведчук напомнил о последствиях "политики пустых обещаний" на Украине

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что на Украине продолжается реализация политики экс-президента Петра Порошенко, которая заключается в том, что заявления политиков публикуются в СМИ, но не выполняются в реальности.