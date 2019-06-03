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РИА Новости

Медведчук напомнил о последствиях "политики пустых обещаний" на Украине

Вчера, 16:22
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что на Украине продолжается реализация политики экс-президента Петра Порошенко, которая заключается в том, что заявления политиков публикуются в СМИ, но не выполняются в реальности.
Ранее Медведчук заявил, что Порошенко пять лет на посту президента работал на раскол Украины; назвал время его правления "эпохой псевдореформ, обнищания украинского общества и русофобии".
"На Украине еще продолжается государственная политика, внедренная Порошенко, когда все общение сводится к заявлениям в соцсетях и СМИ: одни заявляют – другие отвечают, третьи комментируют. Но мы уже видим эффект такой политики и знаем, в чем она заканчивается", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в понедельник.
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