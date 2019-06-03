Медведчук напомнил о последствиях "политики пустых обещаний" на Украине

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что на Украине продолжается реализация политики экс-президента Петра Порошенко, которая заключается в том, что заявления политиков публикуются в СМИ, но не выполняются в реальности.
Ранее Медведчук заявил, что Порошенко пять лет на посту президента работал на раскол Украины; назвал время его правления "эпохой псевдореформ, обнищания украинского общества и русофобии".
"На Украине еще продолжается государственная политика, внедренная Порошенко, когда все общение сводится к заявлениям в соцсетях и СМИ: одни заявляют – другие отвечают, третьи комментируют. Но мы уже видим эффект такой политики и знаем, в чем она заканчивается", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в понедельник.