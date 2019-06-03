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РИА Новости

Генсек НАТО выступил за возобновление диалога Приштины и Белграда

Вчера, 16:22
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. НАТО выступает за возобновление диалога между Приштиной и Белградом для поиска политического решения и заключения соглашения, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг, заверив также, что миссия KFOR в Косово защищает представителей всех национальных сообществ, включая и сербов.
Генсек НАТО председательствовал на выездном заседании Североатлантического совета в Северной Македонии, которая после завершения процедур ратификации в парламентах стран-союзников официально станет 30-м по счету членом НАТО.
"НАТО присутствует в Косово посредством нашей миссии KFOR, мы там для того, чтобы создавать стабильность, мир и защищать все сообщества в Косово, и сербов тоже. Мы работаем в контакте со всеми сообществами в Косово, чтобы обеспечить выполнение нашего мандата. Это наша миссия", - заявил он, выступая в Скопье. Запись распространила пресс-служба НАТО.
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"Но мы понимаем, что есть также необходимость политического решения. И мы поддерживаем, чтобы диалог между Приштиной и Белградом снова продвинулся вперед, чтобы он возобновился", - добавил генсек.
По его словам, в этом контексте Преспанское соглашение между Северной Македонией и Грецией является примером для всего региона, который показывает, как можно преодолеть исторические разногласия.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
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Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в четверг, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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НАТОСербияКосовоЙенс СтолтенбергВ мире
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