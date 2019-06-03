Госдолг Костромской области сократился на миллиард рублей

КОСТРОМА, 3 июн – РИА Новости. Государственный долг Костромской области за пять месяцев 2019 года сократился на 1 миллиард рублей и составляет порядка 108% по отношению к собственным доходам, сообщает администрация региона.

Ранее сообщалось, что долговая нагрузка на областной бюджет на конец 2018 года составила 115,2% против 135% на конец 2017 года.

Власти сообщают, что в апреле 2019 года губернатор Костромской области Сергей Ситников поставил перед областным департаментом финансов задачу - в течение мая сделать все необходимое, чтобы по итогам месяца долговая нагрузка на региональный бюджет снизилась до 107-108%.

"Государственный долг Костромской области с начала года сокращён на 1 миллиард рублей, в том числе, в течение мая - на 700 миллионов рублей. Об этом сегодня на еженедельном совещании в администрации региона сообщил директор департамента финансов Игорь Замураев", - говорится в сообщении.

Замураев отметил, что за эти пять месяцев долговая нагрузка на областной бюджет сокращена со 115,2% до 107,95%.

Добиться сокращения суммы государственного долга, по данным департамента финансов, удалось благодаря росту собственных доходов бюджета. По оперативным данным, за пять месяцев текущего года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме 8,9 миллиарда рублей с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 14,7% или на 1,1 миллиарда рублей.

По данным Костромастата, рост промышленного производства в регионе за январь-апрель этого года составил 12,1% (по России 2,8%). Увеличение производства отмечено в электроэнергетике (на 46,6%), а также по основным видам обрабатывающих производств, таким как производство машин и оборудования (рост в 1,9 раза), производство текстильных изделий (на 33,6%), производство готовых металлических изделий (на 12,9%), производство электрического оборудования (на 7,6%), производство автотранспортных средств (на 6,8%), деревообработка (на 4,5%).