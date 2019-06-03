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РИА Новости
Костромская область

Госдолг Костромской области сократился на миллиард рублей

Вчера, 15:59
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли. Архивное фото
КОСТРОМА, 3 июн – РИА Новости. Государственный долг Костромской области за пять месяцев 2019 года сократился на 1 миллиард рублей и составляет порядка 108% по отношению к собственным доходам, сообщает администрация региона.
Ранее сообщалось, что долговая нагрузка на областной бюджет на конец 2018 года составила 115,2% против 135% на конец 2017 года.
Власти сообщают, что в апреле 2019 года губернатор Костромской области Сергей Ситников поставил перед областным департаментом финансов задачу - в течение мая сделать все необходимое, чтобы по итогам месяца долговая нагрузка на региональный бюджет снизилась до 107-108%.
"Государственный долг Костромской области с начала года сокращён на 1 миллиард рублей, в том числе, в течение мая - на 700 миллионов рублей. Об этом сегодня на еженедельном совещании в администрации региона сообщил директор департамента финансов Игорь Замураев", - говорится в сообщении.
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Замураев отметил, что за эти пять месяцев долговая нагрузка на областной бюджет сокращена со 115,2% до 107,95%.
Добиться сокращения суммы государственного долга, по данным департамента финансов, удалось благодаря росту собственных доходов бюджета. По оперативным данным, за пять месяцев текущего года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме 8,9 миллиарда рублей с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 14,7% или на 1,1 миллиарда рублей.
По данным Костромастата, рост промышленного производства в регионе за январь-апрель этого года составил 12,1% (по России 2,8%). Увеличение производства отмечено в электроэнергетике (на 46,6%), а также по основным видам обрабатывающих производств, таким как производство машин и оборудования (рост в 1,9 раза), производство текстильных изделий (на 33,6%), производство готовых металлических изделий (на 12,9%), производство электрического оборудования (на 7,6%), производство автотранспортных средств (на 6,8%), деревообработка (на 4,5%).
"Погашение кредитов, произведенное за пять месяцев, позволит уже в текущем году сэкономить на обслуживании госдолга 63 миллиона рублей. По прогнозам первого заместителя губернатора Алексея Афанасьева, до конца года долг сократится до 96%", - информирует администрация области.
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