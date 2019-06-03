В Риге самолет AirBaltic совершил экстренную посадку после взлета

Вид на летное поле международного аэропорта "Рига" из зала ожидания. Архивное фото

Вид на летное поле международного аэропорта "Рига" из зала ожидания

РИГА, 3 июн – РИА Новости. Самолет компании AirBaltic, следовавший рейсом BT105 Рига-Стокгольм, после взлета вернулся обратно в аэропорт и совершил экстренную посадку из-за падения давления в салоне, сообщила журналистам представитель аэропорта "Рига" Лаура Карните.

Самолет вылетел в 12.05 (совпадает с мск) и должен бы достичь пункта назначения в 12.10 по шведскому времени (13.10 по мск).

"Аэропорт получил сообщение о технических проблемах, поэтому самолет был встречен с соблюдением стандартной процедуры в таких случаях. Самолет приземлился в аэропорту "Рига" в 13.35", - сказала Карните.