В Риге самолет AirBaltic совершил экстренную посадку после взлета

РИГА, 3 июн – РИА Новости. Самолет компании AirBaltic, следовавший рейсом BT105 Рига-Стокгольм, после взлета вернулся обратно в аэропорт и совершил экстренную посадку из-за падения давления в салоне, сообщила журналистам представитель аэропорта "Рига" Лаура Карните.
Самолет вылетел в 12.05 (совпадает с мск) и должен бы достичь пункта назначения в 12.10 по шведскому времени (13.10 по мск).
"Аэропорт получил сообщение о технических проблемах, поэтому самолет был встречен с соблюдением стандартной процедуры в таких случаях. Самолет приземлился в аэропорту "Рига" в 13.35", - сказала Карните.
После взлета обслуживающий персонал констатировал в салоне несоответствующее давление воздуха. Пострадавших нет.