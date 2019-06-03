В СК рассказали подробности убийства двоих полицейских на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе, где в понедельник Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе, где в понедельник обнаружены тела двух сотрудников полиции и супруги одного из них, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Ноябрьск направлены сотрудники центрального аппарата ведомства для расследования гибели двух участковых. Подробности произошедшего не уточнялись.

По данным следствия, тело одного из полицейских с огнестрельным ранением груди было обнаружено утром в понедельник в салоне автомобиля, припаркованного рядом с местной котельной. Примерно в то же время в помещении опорного пункта полиции городского отдела МВД нашли тело участкового с огнестрельным ранением головы. Кроме того, в квартире обнаружили мертвой супругу одного из них - также с огнестрельными ранениями.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления... возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух сотрудников полиции и супруги одного из них с огнестрельными ранениями по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на местах происшествий работают три следственно-оперативные группы, а также оперативники отдела МВД, назначены криминалистические экспертизы, идет сбор вещественных доказательств. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.