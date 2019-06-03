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РИА Новости

В СК рассказали подробности убийства двоих полицейских на Ямале

Вчера, 15:48
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© Фото : группа "Происшествия Ноябрьск" во ВКонтактеАвтомобили спецслужб у дома погибшего полицейского в Ноябрьске
Автомобили спецслужб у дома погибшего полицейского в Ноябрьске
© Фото : группа "Происшествия Ноябрьск" во ВКонтакте
Автомобили спецслужб у дома погибшего полицейского в Ноябрьске
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе, где в понедельник обнаружены тела двух сотрудников полиции и супруги одного из них, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Ноябрьск направлены сотрудники центрального аппарата ведомства для расследования гибели двух участковых. Подробности произошедшего не уточнялись.
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По данным следствия, тело одного из полицейских с огнестрельным ранением груди было обнаружено утром в понедельник в салоне автомобиля, припаркованного рядом с местной котельной. Примерно в то же время в помещении опорного пункта полиции городского отдела МВД нашли тело участкового с огнестрельным ранением головы. Кроме того, в квартире обнаружили мертвой супругу одного из них - также с огнестрельными ранениями.
"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления... возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух сотрудников полиции и супруги одного из них с огнестрельными ранениями по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что на местах происшествий работают три следственно-оперативные группы, а также оперативники отдела МВД, назначены криминалистические экспертизы, идет сбор вещественных доказательств. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
Местное информагентство "Ноябрьск 24", ссылаясь на свои источники, ранее отмечало, что оба сотрудника полиции перевелись в местный ОМВД около года назад, коллеги отзываются о них положительно.
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