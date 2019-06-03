Сотрудники центрального аппарата МВД расследуют гибель полицейских на Ямале

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Группа сотрудников центрального аппарата МВД России отправилась в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа для расследования гибели двух участковых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В окружном следственном управлении СК России РИА Новости заявили, что выясняют обстоятельства случившегося. Местная телекомпания "Миг" сообщает, что тела полицейских обнаружены в разных районах города. Так, по данным СМИ, одного участкового нашли в салоне автомобиля, другого — в опорном пункте полиции. Информагентство "Ноябрьск 24", ссылаясь на свои источники, уточняет, что оба сотрудника полиции перевелись в местный отдел МВД около года назад, коллеги отзываются о них положительно.
"По решению руководства МВД России группа сотрудников ГУСБ и ГУОООП МВД России направлена в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. В ходе выезда будут всесторонне изучены обстоятельства гибели двух участковых уполномоченных полиции ОМВД России по г. Ноябрьску, выявлены причины, которые привели к трагедии", — сообщила официальный представитель МВД.
Также, добавила Ирина Волк, правовую оценку получат действия руководителей, ответственных за морально-психологическую подготовку в подразделении. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.