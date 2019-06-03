Сотрудники центрального аппарата МВД расследуют гибель полицейских на Ямале

"По решению руководства МВД России группа сотрудников ГУСБ и ГУОООП МВД России направлена в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. В ходе выезда будут всесторонне изучены обстоятельства гибели двух участковых уполномоченных полиции ОМВД России по г. Ноябрьску, выявлены причины, которые привели к трагедии", — сообщила официальный представитель МВД.