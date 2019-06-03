На Украине завели дело на главу Госбюро расследований

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины возбудила дело против председателя Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы, его подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, ведется досудебное расследование, сообщил в понедельник пресс-секретарь ведомства Андрей Лысенко.

"В генеральную прокуратуру Украины 31 мая поступило заявление о преступлении от председателя совета общественного контроля при ГБР Болдина М.Я. и секретаря этого совета Коренной Н.М. о совершении уголовных преступлений директором ГБР Трубой Р.М.", - написал Лысенко в Facebook

По данным следствия, председателя ГБР подозревают по статьям "умышленное неисполнение решения суда, вступившего в законную силу", "служебная халатность", "злоупотребление властью или служебным положением", "разглашение данных предварительного расследования".