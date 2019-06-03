Космонавты с отклонениями по здоровью стали чаще летать в космос

"Сейчас, поскольку нам нужны более высококвалифицированные специалисты, мы стараемся, чтобы это медицинское требование было не таким рубящим по средним величинам. Поэтому - индивидуальный подход, более детальное исследование, если необходимо - дообследование для того, чтобы выяснить, в чем здесь проблема", - добавил он.