Космонавты с отклонениями по здоровью стали чаще летать в космос

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Космонавты, которые имеют особенности в состоянии здоровья, стали чаще допускаться к полетам в космос, заявил в понедельник директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.
"Сейчас стало больше возможностей допускать людей с какими-то особенностями в состоянии здоровья, которые учитываются при подготовке и организации полета. Это исходит из знания и опыта работы с различными контингентами космонавтов и астронавтов", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По словам Орлова, снижение требований по здоровью позволяет отправлять в космос не только профессионалов-операторов, но и профессионалов-ученых и профессионалов-инженеров.
"На заре космонавтики из-за незнания брали такого среднестатистического человека. Если было какое-то отклонение, трудно иногда было понять, оно в плюс или минус, поэтому на всякий случай браковали", - пояснил в свою очередь исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
"Сейчас, поскольку нам нужны более высококвалифицированные специалисты, мы стараемся, чтобы это медицинское требование было не таким рубящим по средним величинам. Поэтому - индивидуальный подход, более детальное исследование, если необходимо - дообследование для того, чтобы выяснить, в чем здесь проблема", - добавил он.
В понедельник начался очередной набор в отряд космонавтов Роскосмоса, который продлится до 1 июня 2020 года.