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РИА Новости

Польша и Израиль возмутились открытием на Украине памятника лидеру УПА*

Вчера, 14:36
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники марша националистов в Киеве
Участники марша националистов в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Участники марша националистов в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион на Украине выразили протест из-за открытия в Ивано-Франковске памятника лидеру Украинской повстанческой армии* Роману Шухевичу, сообщает в понедельник посольство Польши в Киеве.
"Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу. Послы напоминают, что люди, которые выжили после массовых убийств, в которых Роман Шухевич сыграл решающую роль, до сих пор живут в Украине, Польше и Израиле", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
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В мае в Ивано-Франковске открыли новый памятник Роману Шухевичу, лидеру УПА*.
Экс-президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и ее лидеров - Бандеры и Шухевича - вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны, например, о "волынской резне" - массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.
*Запрещённая в России экстремистская организация
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Популярные комментарии
Только проснулись что-ли? Дежурное заявление для галочки! Лицемеры! Памятниками Бандеры-Шухевича пол украины заставлено, улицы названы, факельные шествия по датам и без дат ..! И все это уже годами, а в последние пять лет - лавинообразное распространение ..! И только короткие дежурные замечания время от времени со стороны Польши и Израиля (( Лжецы и лицемеры!!!
3 июня, 14:53
kkwlinat
1300015
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