Польша и Израиль возмутились открытием на Украине памятника лидеру УПА*

КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион на Украине выразили протест из-за открытия в Ивано-Франковске памятника лидеру Украинской повстанческой армии* Роману Шухевичу, сообщает в понедельник посольство Польши в Киеве.

"Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу. Послы напоминают, что люди, которые выжили после массовых убийств, в которых Роман Шухевич сыграл решающую роль, до сих пор живут в Украине, Польше и Израиле", - говорится в сообщении посольства в Facebook

В мае в Ивано-Франковске открыли новый памятник Роману Шухевичу, лидеру УПА*.

Экс-президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и ее лидеров - Бандеры и Шухевича - вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны, например, о "волынской резне" - массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.