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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Полторы тысячи жителей Екатеринбурга предложили построить храм в сквере

Вчера, 14:35
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПредупреждение на заборе огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
Предупреждение на заборе огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Полторы тысячи жителей Екатеринбурга предложили сквер около свердловского театра драмы, где проходили акции против строительства храма святой Екатерины, в качестве площадки для возведения собора, заявил в понедельник глава города Александр Высокинский.
"У нас три площадки: (пересечение улиц) Белинского – Фурманова, гостиница "Дели", сквер, который мы обсуждаем, – там уже сегодня по 1,5 тысячи голосов есть. По другим площадкам – где-то больше, где-то меньше", – сказал Высокинский на первом заседании рабочей группы по организации проведения опроса о площадках для возведения храма.
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Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере. Мэрия начала сбор предложений горожан по площадкам для строительства храма святой Екатерины, на утро 3 июня жители Екатеринбурга направили более 11 тысяч предложений.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеЕкатеринбургОбщество
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