Полторы тысячи жителей Екатеринбурга предложили построить храм в сквере

"У нас три площадки: (пересечение улиц) Белинского – Фурманова, гостиница "Дели", сквер, который мы обсуждаем, – там уже сегодня по 1,5 тысячи голосов есть. По другим площадкам – где-то больше, где-то меньше", – сказал Высокинский на первом заседании рабочей группы по организации проведения опроса о площадках для возведения храма.

Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере. Мэрия начала сбор предложений горожан по площадкам для строительства храма святой Екатерины, на утро 3 июня жители Екатеринбурга направили более 11 тысяч предложений.