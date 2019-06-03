Раскольник Филарет не был и не будет патриархом, заявил Варфоломей

АФИНЫ, 3 июн - РИА Новости. Раскольник Филарет Денисенко никогда не был "патриархом Киевским" и не является им, заявил Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с украинскими журналистами в Фанаре.

"Что касается Филарета, он был восстановлен в епископском достоинстве как бывший митрополит Киевский. Так называемый "патриархат Киевский" не существует и никогда не существовал... Мы также считаем, что теперь, когда автокефалия была дана, ответственность несет предстоятель православной церкви Украины блаженнейший митрополит Епифаний", - сказал Варфоломей.

Варфоломей добавил, что раскол верующих на Украине на три общины нанёс рану всему православию. "На Украине была схизма, с которой надо было бороться", - считает он.

Варфоломей отметил, что все томосы об автокефалии другим церквам – Русской, Сербской, Румынской, Болгарской, Грузинской, Элладской, Польской, Албанской, Чешской и Словацкой выдавались патриархом Константинопольский "без консультаций и обсуждения на общеправославном уровне" и "такой же процесс" был при предоставлении "автокефалии" Украине.

Варфоломей заявил, что "нет больше расколов на Украине, потому что все верующие были восстановлены в общении с единой, святой, кафолической и апостольской церковью".

Патриарх также выразил желание вновь посетить Украину, а новому президенту страны Владимиру Зеленскому пожелал всяческих успехов в работе.

На встрече присутствовал Эммануил Галльский.

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.