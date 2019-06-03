Раскольник Филарет не был и не будет патриархом, заявил Варфоломей

АФИНЫ, 3 июн - РИА Новости. Раскольник Филарет Денисенко никогда не был "патриархом Киевским" и не является им, заявил Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с украинскими журналистами в Фанаре.
"Что касается Филарета, он был восстановлен в епископском достоинстве как бывший митрополит Киевский. Так называемый "патриархат Киевский" не существует и никогда не существовал... Мы также считаем, что теперь, когда автокефалия была дана, ответственность несет предстоятель православной церкви Украины блаженнейший митрополит Епифаний", - сказал Варфоломей.
Варфоломей добавил, что раскол верующих на Украине на три общины нанёс рану всему православию. "На Украине была схизма, с которой надо было бороться", - считает он.
Варфоломей отметил, что все томосы об автокефалии другим церквам – Русской, Сербской, Румынской, Болгарской, Грузинской, Элладской, Польской, Албанской, Чешской и Словацкой выдавались патриархом Константинопольский "без консультаций и обсуждения на общеправославном уровне" и "такой же процесс" был при предоставлении "автокефалии" Украине.
Варфоломей заявил, что "нет больше расколов на Украине, потому что все верующие были восстановлены в общении с единой, святой, кафолической и апостольской церковью".
Патриарх также выразил желание вновь посетить Украину, а новому президенту страны Владимиру Зеленскому пожелал всяческих успехов в работе.
На встрече присутствовал Эммануил Галльский.
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
15 мая, 08:00Сенсация из Киева: томос оказался никому не нужен
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Уже через несколько месяцев Филарет Денисенко заявил, "новая церковь" разделилась. По его словам, это произошло из-за крайне редкого общения с Епифанием, который нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора" в декабре 2018 года. При этом Филарет считает, что Епифаний не является независимым предстоятелем. Он также заявил, что возглавляемая им неканоническая структура, на базе которой была создана "новая церковь" Украины, до сих пор существует. Сам Епифаний заявил, что в "новой церкви" нет раскола.