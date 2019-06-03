Зеленский намерен внести в Раду законопроект о незаконном обогащении

КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время внесет в парламент проект закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение, сообщил в понедельник его представитель в Верховной раде Руслан Стефанчук.

КС Украины в конце февраля признал неконституционной и отменил статью УК о незаконном обогащении. Экс-президент Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде законопроект о введении этой статьи в УК, который, по его словам, учитывает все замечания Конституционного суда, однако документ до сих пор не принят.

"Я надеюсь, что этот проект закона (об ответственности за незаконное обогащение – ред.) или сегодня, или завтра будет внесен в Раду. Этот законопроект гораздо шире, чем те, которые нарабатывались, он не ограничивается только уголовной ответственностью, туда включены вопросы гражданско-правовой ответственности, так как это комплексный законопроект", - сказал Стефанчук на брифинге, который транслировали украинские телеканалы. По его словам, президентскую инициативу согласовали с МВФ и Всемирным банком.