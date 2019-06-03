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РИА Новости

Зеленский намерен внести в Раду законопроект о незаконном обогащении

Вчера, 14:15
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КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время внесет в парламент проект закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение, сообщил в понедельник его представитель в Верховной раде Руслан Стефанчук.
КС Украины в конце февраля признал неконституционной и отменил статью УК о незаконном обогащении. Экс-президент Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде законопроект о введении этой статьи в УК, который, по его словам, учитывает все замечания Конституционного суда, однако документ до сих пор не принят.
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"Я надеюсь, что этот проект закона (об ответственности за незаконное обогащение – ред.) или сегодня, или завтра будет внесен в Раду. Этот законопроект гораздо шире, чем те, которые нарабатывались, он не ограничивается только уголовной ответственностью, туда включены вопросы гражданско-правовой ответственности, так как это комплексный законопроект", - сказал Стефанчук на брифинге, который транслировали украинские телеканалы. По его словам, президентскую инициативу согласовали с МВФ и Всемирным банком.
Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели на Украине в 2015 году. Это было одним из требований ЕС в рамках плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед Международным валютным фондом.
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