Эксперт прокомментировал возвращение Кучмы в контактную группу по Донбассу

"По крайней мере, ситуация не ухудшится, Кучма - человек достаточно разумный. Но чтобы сказать, что это назначение что-то улучшит, тоже нет никаких оснований. Он уже был представителем Киева. С его участием, в том числе, ситуация на этих переговорах была заведена в тупик. Представитель президента на переговорах все-таки выполняет распоряжения президента, проводит его политику, поэтому я не исключаю, что Кучма просто вел политику Порошенко, а она была известна - не выполнять минские соглашения", - сказал Жарихин.