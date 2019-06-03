Эксперт прокомментировал возвращение Кучмы в контактную группу по Донбассу

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Назначение Леонида Кучмы представителем Киева на переговорах контактной группы по Донбассу не поменяет ситуацию ни в хорошую, ни в плохую сторону, все будет зависеть от политики президента Владимира Зеленского, которая пока близка к позиции Петра Порошенко, заявил РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
Ранее стало известно, что второй президент Украины Леонид Кучма снова назначен представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу.
"По крайней мере, ситуация не ухудшится, Кучма - человек достаточно разумный. Но чтобы сказать, что это назначение что-то улучшит, тоже нет никаких оснований. Он уже был представителем Киева. С его участием, в том числе, ситуация на этих переговорах была заведена в тупик. Представитель президента на переговорах все-таки выполняет распоряжения президента, проводит его политику, поэтому я не исключаю, что Кучма просто вел политику Порошенко, а она была известна - не выполнять минские соглашения", - сказал Жарихин.
По его словам, позиция Кучмы на переговорах контактной группы будет зависеть от политики Зеленского.
"Изменится ли политика Зеленского? Пока оснований для таких выводов нет. Пока Зеленский занимает позиции, близкие к позиции Порошенко. Так что оснований для изменения ситуации в переговорах нет", - заключил политолог.
Кучма в октябре 2018 года завершил работу в качестве представителя Киева в контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. Он ранее заявлял, что покинет свой пост по достижению "критического возраста". В августе ему исполнилось 80 лет.