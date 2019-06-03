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РИА Новости

СБУ пообещала ответить на видеоролик о "захвате" Румынией части Украины

Вчера, 13:45
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве
Здание Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Правоохранительные органы Украины отреагируют на видеоролик, в котором описывается план якобы захвата Румынией части украинской территории в 2022 году, заявил в понедельник первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов на брифинге.
Ранее на канале YouTube "30192" был опубликован видеоролик о якобы оккупации Румынией в 2022 году Черновицкой и Одесской областей Украины. В видео показывается план действий по захвату украинской территории. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что намерен возбудить уголовное дело из-за этого ролика и провести совещание с правоохранительными органами и МИД.
"Я, естественно, видел ролик. Господин Матиос якобы, я узнал из интернета, пригласил меня завтра (во вторник – Прим. ред.) на совместное совещание. К сожалению, я считаю, что есть проблема не только с этим роликом. Есть проблема и в других регионах, о которых я сообщу на этом собрании. И потом правоохранительные органы примут совместное решение", - заявил Баканов.
Он также сказал, что, когда журналисты обращают внимание на этот ролик, "необходимо взвешивать, нужно ли комментировать такие вещи, или (надо – Прим. ред.) просто эффективно на них реагировать".
Военный прокурор Украины Анатолий Матиос
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