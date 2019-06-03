СБУ пообещала ответить на видеоролик о "захвате" Румынией части Украины

"Я, естественно, видел ролик. Господин Матиос якобы, я узнал из интернета, пригласил меня завтра (во вторник – Прим. ред.) на совместное совещание. К сожалению, я считаю, что есть проблема не только с этим роликом. Есть проблема и в других регионах, о которых я сообщу на этом собрании. И потом правоохранительные органы примут совместное решение", - заявил Баканов.