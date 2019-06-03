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РИА Новости

Зюганов призвал восстать против акта вандализма в Харькове

Вчера, 13:39
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставители националистических организаций с помощью троса пытаются повалить бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта. 2 июня 2019
Представители националистических организаций с помощью троса пытаются повалить бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта. 2 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Представители националистических организаций с помощью троса пытаются повалить бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта. 2 июня 2019
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал снос памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове "плевком в лицо всем, кто сражался с фашизмом" и призвал руководство РФ "восстать против этого акта вандализма".
В воскресенье представители националистических организаций повалили бюст Жукова в Харькове возле дворца спорта.
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"Только что совершен жуткий акт вандализма, снесен памятник в Харькове четырежды герою Советского Союза, одному из самых гениальных полководцев Советского Союза Жукову Георгию Константиновичу. Это не просто снос памятника нацистами-бандеровцами, которые захватили под руководством ЦРУшников власть на Украине, – это плевок всем в души, в лицо всем, кто сражался с фашизмом", - сказал Зюганов в понедельник журналистам.
Он подчеркнул, что Жуков является символом геройства и патриотизма.
"На мой взгляд, и верховный главнокомандующий Путин, и министр обороны Шойгу, и все государственные институты нашей страны должны восстать против этого акта вандализма", - сказал Зюганов.
Националисты повалили бюст маршала Жукова в Харькове
2 июня, 20:16
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КПРФГеннадий ЗюгановУкраинаОбщество
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