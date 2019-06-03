Зюганов призвал восстать против акта вандализма в Харькове

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал снос памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове "плевком в лицо всем, кто сражался с фашизмом" и призвал руководство РФ "восстать против этого акта вандализма".

В воскресенье представители националистических организаций повалили бюст Жукова в Харькове возле дворца спорта.

"Только что совершен жуткий акт вандализма, снесен памятник в Харькове четырежды герою Советского Союза, одному из самых гениальных полководцев Советского Союза Жукову Георгию Константиновичу. Это не просто снос памятника нацистами-бандеровцами, которые захватили под руководством ЦРУшников власть на Украине, – это плевок всем в души, в лицо всем, кто сражался с фашизмом", - сказал Зюганов в понедельник журналистам.

Он подчеркнул, что Жуков является символом геройства и патриотизма.