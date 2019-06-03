КПРФ попросила Счетную палату усилить контроль за реализаций нацпроектов

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. КПРФ на встрече с главой Счетной платы Алексеем Кудриным попросила усилить контроль за реализацией нацпроектов, сообщил журналистам лидер компартии Геннадий Зюганов.
"Он (Кудрин – ред.) сегодня представил нам программу развития Счетной палаты. У него есть свое видение реализации закона о Счетной палате. И сегодня мы с ним рассматривали приоритетные позиции, над которыми будет работать Счетная палата, и попросили его усилить контроль за деятельностью по реализации той программы, которую предложил президент в своем послании. Эти программы, а их 12 и 76 подпрограмм, которые разработаны в рамках национальных проектов, реализуются пока наихудшим образом", - сказал Зюганов журналистам по итогам встречи с Кудриным.
Лидер КПРФ подчеркнул, что, по данным на 1 апреля, ряд программ был полностью не профинансирован. Вместе с тем, по его словам, Кудрин заявил о том, что на 1 мая эта ситуация "выправлена".
"Но пока реализуются эти программы слабо. Мы обязаны все усилить резко контроль", - сказал Зюганов.