КПРФ попросила Счетную палату усилить контроль за реализаций нацпроектов

"Он (Кудрин – ред.) сегодня представил нам программу развития Счетной палаты. У него есть свое видение реализации закона о Счетной палате. И сегодня мы с ним рассматривали приоритетные позиции, над которыми будет работать Счетная палата, и попросили его усилить контроль за деятельностью по реализации той программы, которую предложил президент в своем послании. Эти программы, а их 12 и 76 подпрограмм, которые разработаны в рамках национальных проектов, реализуются пока наихудшим образом", - сказал Зюганов журналистам по итогам встречи с Кудриным.