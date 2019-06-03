Песков рассказал, кто отвечает за прекращение вылазок террористов из Идлиба

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вылазки террористов из сирийской провинции Идлиб являются неприемлемыми, ответственность за их прекращение лежит на Турции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп ранее написал в Twitter, что "поговаривают, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят к чертям провинцию Идлиб в Сирии", жертвами чего становится мирное население. Других сообщений, из которых стало бы ясно, о чем именно идет речь, и кто об этом "поговаривает", не последовало. Позже в беседе с журналистами Трамп заявил, что ему не нравится то, что происходит с Идлибом.

"В Идлибе по-прежнему имеется достаточно высокая концентрация террористов и боевиков, которые используют вот эту концентрацию для нанесения ударов - как по гражданским объектам, так и (для) осуществления различных агрессивных выпадов в сторону российских военных объектов, такая ситуация неприемлема", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что сейчас осуществляется взаимодействие России с турецкой стороной, "которая как раз и несет ответственность за то, чтобы подобные вылазки не происходили из Идлиба".

"Вы знаете, что на этот счет действуют сочинские договоренности, работа ведется в этом направлении, но, безусловно, обстрелы террористов из Идлиба являются неприемлемыми, и принимаются меры для нейтрализации таких огневых позиций", - уточнил Песков.

По итогам переговоров президентов России и Турции - стран-гарантов перемирия в САР - в Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.

На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находится около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.

В мае руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин заявил, что боевики дважды обстреляли авиабазу Хмеймим в Сирии с применением систем залпового огня. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Идлибе "окопалась "Джебхат ан-Нусра"* под новым названием "Хаят Тахрир аш-Шам"*", которая обстреливает и позиций сирийской армии, и населенные пункты, и российскую базу Хмеймим. Он добавил, что боевики "получили ответ и будут получать ответ, но это гнездо террористов надо выкорчевывать".