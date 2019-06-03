Трамп потребовал от России прекратить "удары в Идлибе"

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "поговаривают", будто Россия, Сирия и Иран наносят удары по сирийской провинции Идлиб и потребовал остановиться. Позже он напомнил о своей прежней угрозе нанести по Сирии авиаудары.

"Поговаривают, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят к чертям провинцию Идлиб в Сирии и без разбора убивают многих невинных граждан. Мир смотрит на эту бойню. Какова цель, что это даст вам? Прекратите", - написал Трамп в Twitter.

Других твитов, из которых было бы ясно, о чем именно идет речь и кто об этом поговаривает, не последовало.

Позже в беседе с журналистами президент заявил, что ему не нравится то, что происходит с Идлибом. "Я предупредил людей семь месяцев назад (пригрозил Сирии авиаударами за предполагаемое применение химического оружия), я остановил это. Мне не нравится, что происходит", - сказал Трамп.

На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего в провинции Идлиб находятся около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.