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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп потребовал от России прекратить "удары в Идлибе"

Вчера, 03:22
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "поговаривают", будто Россия, Сирия и Иран наносят удары по сирийской провинции Идлиб и потребовал остановиться. Позже он напомнил о своей прежней угрозе нанести по Сирии авиаудары.

"Поговаривают, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят к чертям провинцию Идлиб в Сирии и без разбора убивают многих невинных граждан. Мир смотрит на эту бойню. Какова цель, что это даст вам? Прекратите", - написал Трамп в Twitter.

Других твитов, из которых было бы ясно, о чем именно идет речь и кто об этом поговаривает, не последовало.
Позже в беседе с журналистами президент заявил, что ему не нравится то, что происходит с Идлибом. "Я предупредил людей семь месяцев назад (пригрозил Сирии авиаударами за предполагаемое применение химического оружия), я остановил это. Мне не нравится, что происходит", - сказал Трамп.
На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего в провинции Идлиб находятся около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирияРоссияИранСША
Популярные комментарии
А то что Идлиб это Сирия, ничего Трампу не говорит? Или Трамп решил, что Идлиб это Америка, так вроде бы никто там Трампа президентом не выбирал.
3 июня, 04:14
KKlenowiy.klen
6700016
Есть хорошие три русские буквы, на которые трамп послан. А США за поддержку террора надо исключать из МОК. Пусть соревнуются с Ал - Кейдой, своими протеже, в США, на самолетах, кто первый ударит в небоскреб, тому золотая медаль.
3 июня, 05:28
МНМирон Неделюсь
3840002
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