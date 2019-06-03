В Кремле прокомментировали сообщения СМИ об условиях признания Асада

"Я не стал бы сейчас забегать вперед, не буду этого делать. Хочу всех призвать быть очень аккуратными на предмет, скажем так, фильтрации разных вбросов и разных фейков, которые наверняка будут обильно выгружаться в информационное пространство", - заявил Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать информацию в СМИ об условиях признания Асада.