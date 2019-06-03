В Кремле прокомментировали сообщения СМИ об условиях признания Асада

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Кремль призывает аккуратнее относиться к информации о предложении США признать легитимность сирийского лидера Башара Асада, если Москва согласится сдерживать иранское влияние в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не стал бы сейчас забегать вперед, не буду этого делать. Хочу всех призвать быть очень аккуратными на предмет, скажем так, фильтрации разных вбросов и разных фейков, которые наверняка будут обильно выгружаться в информационное пространство", - заявил Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать информацию в СМИ об условиях признания Асада.
Ранее саудовское издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на западные дипломатические источники сообщило, что США и Израиль намерены на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России признание легитимности сирийского лидера Башара Асада и снятие санкций с сирийских властей, если Москва согласится сдерживать иранское влияние в этой стране. -0-