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РИА Новости
Война в Сирии

В Кремле прокомментировали сообщения СМИ об условиях признания Асада

Вчера, 13:04
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Дамаск. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Кремль призывает аккуратнее относиться к информации о предложении США признать легитимность сирийского лидера Башара Асада, если Москва согласится сдерживать иранское влияние в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не стал бы сейчас забегать вперед, не буду этого делать. Хочу всех призвать быть очень аккуратными на предмет, скажем так, фильтрации разных вбросов и разных фейков, которые наверняка будут обильно выгружаться в информационное пространство", - заявил Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать информацию в СМИ об условиях признания Асада.
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Ранее саудовское издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на западные дипломатические источники сообщило, что США и Израиль намерены на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России признание легитимности сирийского лидера Башара Асада и снятие санкций с сирийских властей, если Москва согласится сдерживать иранское влияние в этой стране. -0-
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Война в СирииБашар АсадДмитрий ПесковРоссияСШАВ мире
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