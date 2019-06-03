В Раде назвали тему визита Зеленского в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский и его советник Андрей Богдан. Архивное фото

Президент Украины Владимир Зеленский и его советник Андрей Богдан

КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко считает, что президент Владимир Зеленский в ходе визита в Брюссель должен поднять тему обмена пленными в Донбассе.

Визит Зеленского в Брюссель запланирован 4-5 июня, также состоятся встречи с руководством ЕС.

"Мы убеждены, что завтра (во вторник – ред.) во время первого визита президента Зеленского в Брюссель тема заложников, политзаключенных и военнопленных должна быть ключевой", - сказала Геращенко в понедельник в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.