В Раде назвали тему визита Зеленского в Брюссель

КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко считает, что президент Владимир Зеленский в ходе визита в Брюссель должен поднять тему обмена пленными в Донбассе.
Визит Зеленского в Брюссель запланирован 4-5 июня, также состоятся встречи с руководством ЕС.
23 апреля, 08:00Почему миру безразлично, кто стал президентом Украины
"Мы убеждены, что завтра (во вторник – ред.) во время первого визита президента Зеленского в Брюссель тема заложников, политзаключенных и военнопленных должна быть ключевой", - сказала Геращенко в понедельник в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.
По ее словам, беспокоит тот факт, что Зеленский не был приглашен на мероприятия по случаю 75-ой годовщины высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны.