В Петербурге неизвестные украли 14 килограммов собачьего корма из магазина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Неизвестный мужчина с сообщницей за рулем автомобиля похитили из зоомагазина в Санкт-Петербурге 14 килограммов собачьего корма, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Второго июня около шести часов вечера в полицию обратился 50-летний гражданин, который сообщил, что немногим ранее неизвестный мужчина взял с прилавка зоомагазина на Полюстровском проспекте 14-килограммовый мешок с кормом для собак и, не оплатив товар, вышел из магазина", - говорится в сообщении.
Злоумышленник сел в автомобиль, за рулем которого находилась его знакомая, и попытался уехать. Продавец бросилась в уезжавший автомобиль и попыталась вернуть похищенное. Через несколько кварталов ее высадили из машины. Ущерб составил порядка пяти тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).