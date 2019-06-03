В Петербурге неизвестные украли 14 килограммов собачьего корма из магазина

"Второго июня около шести часов вечера в полицию обратился 50-летний гражданин, который сообщил, что немногим ранее неизвестный мужчина взял с прилавка зоомагазина на Полюстровском проспекте 14-килограммовый мешок с кормом для собак и, не оплатив товар, вышел из магазина", - говорится в сообщении.