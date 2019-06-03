В Петербурге мужчина разбил трубой машину после конфликта на дороге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в повреждении автомобиля водителя Renault, с которым у него произошел конфликт на дороге в Пушкинском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в соцсетях появилось видео, где пожилой мужчина разбивает трубой стекла в автомобиле Renault. Владелец пострадавшего автомобиля безрезультатно распыляет газовый баллончик в лицо оппоненту, после чего тот идет в контратаку и трубой разбивает фару Renault. Его соперник отступает, выхватывает палку из салона машины и снова бросается в наступление. В схватку вступает пассажирка пожилого участника сражения, которая пытается прекратить конфликт. Нанеся удар по внедорожнику противника, хозяин Renault спасается от контратаки бегством.

"Полиция возбудила уголовное дело по факту дорожного конфликта в Пушкинском районе Петербурга", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 2 июня около девяти часов вечера в полицию Пушкинского района обратился 30-летний мужчина, который сообщил, что несколько минут назад у дома 35 по Октябрьскому бульвару в городе Пушкин у него произошел дорожный конфликт с водителем внедорожника. По его словам заявителя, нападавший повредил металлической трубой принадлежащий ему автомобиль Renault.