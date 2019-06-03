Восемнадцать человек остаются в больницах после ЧП в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. После ЧП на заводе "Кристалл" в Дзержинске в больницах остаются 18 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате серии взрывов увеличилось до 116 человек, один из госпитализированных в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
"В больницы Дзержинска с повреждениями обратились 89 человек, 17 человек находятся на лечении в БСМП Дзержинска, один человек - в госпитале ветеранов войн. В состоянии одного пациента, поступившего в тяжелом состоянии, на сегодняшний день наблюдается улучшение. Обратившиеся за последние сутки в госпитализации не нуждаются", - заявили в правительстве региона.