Ленобласть завершит строительство долгостроев с помощью федструктур

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня – РИА Новости. Власти Ленинградской области обсуждают с федеральными структурами перечень объектов и объем финансирования для совместного завершения долгостроев, расположенных на территории региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации.

По его словам, в скором времени государственная компания "Дом.рф" планирует выйти к правительству России с предложением выделить целевую субсидию для достройки проблемных объектов в Ленинградской области.

"На этой неделе я встречался с руководством структур, созданных на федеральном уровне для решения проблем обманутых дольщиков. Была подтверждена готовность софинансировать завершение долгостроев", - привели в пресс-службе слова заместителя председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Михаила Москвина.

Администрация области 16 мая направила в "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" официальное письмо, с подтверждением о готовности выделить в бюджете региона два миллиарда рублей на софинансирование достройки проблемных объектов совместно со структурами компании "Дома.рф", пояснил представитель пресс-службы.

Он отметил, в правительстве Ленобласти в настоящий момент идут переговоры с компанией по целому ряду объектов, среди них долгострои компаний "Норманн", "Навис", "Главстройкомплекс", "Ленспецстрой", "Леноблстрой", "Унисто Петросталь", "Строительное управление" и другие. Помимо этого планируется окончательно утвердить в течение лета: объем финансирования, схему достройки, согласно дорожной карте и список объектов. В третьем квартале 2019 года, после корректировок федерального и регионального бюджетов, средства на возобновление строек могут быть уже направлены.

"Ленинградская область находится на первом месте в Российской Федерации по вводу жилья на одного жителя региона и входит в пятерку лидеров по абсолютным объемам ввода. Ежегодно у нас сдаются в эксплуатацию не менее 2,5 миллиона квадратных метров. Если смотреть статистику по другим регионам с активным жилищным строительством, то 3-5% от общего количества жилья — это проблемные объекты, где нарушен срок передачи квартир. В Ленинградской области это соотношение находится на таком же уровне. Мы прекрасно осознаем эту проблему, цифры не скрываем. Слова федеральных руководителей это подтверждают, и это говорит о том, что мы активно работаем и с "Дом.рф" и с министерством строительства по достройке проблемных объектов.

На прошлой неделе прошло на совещании, где мы обсуждали проблемные объекты и суммы для их завершения. Я лично передал письмо от губернатора Александра Дрозденко, где мы подтверждаем готовность выделить два миллиарда рублей для достройки проблемных объектов. Обсуждалась следующая схема: не "Дом.рф" дает нашему региону средства, а мы передаем нашу часть в федерацию, а компания уже приходит в область и достраивает проблемные дома. Мы помогаем финансово и административно: помогаем по подключению к сетям, по оформлению документов, сопровождения всего процесса достройки. На ПМЭФ запланирована встреча министра строительства и ЖКХ, руководителя "Дом.рф" и главы региона Александра Дрозденко. Мы рассчитываем, что речь будет идти о совместном завершении более половины всех проблемных объектов региона", - добавил Москвин.

Председатель главного профобъединения строителей "Леноблсоюзстрой" Руслан Юсупов заявил РИА Новости, что ожидать моментального строительства всех затянутых строек не нужно.