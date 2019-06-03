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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Шнуров заявил, что не планирует сочинять гимны городов до выхода на пенсию

Вчера, 12:03
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре. 31 мая 2019
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре. 31 мая 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Предложения написать гимн города уже поступали к лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову, но этим он начнет заниматься не раньше, чем выйдет на пенсию, об этом музыкант рассказал в интервью, опубликованном в журнале ПМЭФ, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
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"Обращались. Но я пока не писал. Это я оставлю на пенсию, когда мне уже совершенно будет нечем занять голову. Как бабушки решают в электричках кроссворды, так и я начну писать гимны городам", - сказал Шнуров, отвечая на вопрос, не обращались ли к нему с подобным предложением.
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Петербургский международный экономический форумЛенинградШнур (Сергей Шнуров)РоссияОбщество
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