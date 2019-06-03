Шнуров заявил, что не планирует сочинять гимны городов до выхода на пенсию

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Предложения написать гимн города уже поступали к лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову, но этим он начнет заниматься не раньше, чем выйдет на пенсию, об этом музыкант рассказал в интервью, опубликованном в журнале ПМЭФ, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.