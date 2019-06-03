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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Песков прокомментировал заявления посла США о бойкоте ПМЭФ

Вчера, 11:58
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Американские компании традиционно будут участвовать в Петербургском международном экономическом форуме, такие мероприятие нельзя бойкотировать, иначе создастся вакуум, который будут заполнять компании из других стран, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В этом году ПМЭФ пройдет 6-8 июня.
В интервью программе "Софико" RT Песков рассказал, что заявления посла США в Москве о намерении бойкотировать форум не означают, что представители американских компаний поступят также.
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"Их будет много. Они традиционно участвуют в этом мероприятии и будут и дальше это делать. На форум приедут представители 75-ти стран, 270 компаний со всего мира… В общей сложности мы ожидаем около 15 тысяч человек, включая как международных, зарубежных, так и местных участников", - сказал Песков.
"Такие форумы нельзя бойкотировать. Нельзя создавать вакуум. Если без тех или иных компаний образуется вакуум, его сразу же заполнят компании из каких-нибудь других стран. И все страны хорошо понимают этот факт. Они проявляют большую осторожность, чтобы на форуме как раз-таки не образовался такой вакуум. Они все очень активны, даже проактивны, в том, что касается участия в этом форуме. Он очень интересный, очень репрезентативный", - сказал Песков, добавив, что, несмотря на определённые проблемы в международной экономической обстановке, российский рынок по-прежнему очень привлекателен.
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Песков также высказался насчет публикаций в прессе, негативно отзывающейся о ПМЭФ. "Ну, во-первых, надо сказать, что, оценивая сегодня новости в газетах, нужно проявлять немалую смекалку… Чаще всего их нельзя назвать настоящими новостями. Так что подходить к ним нужно очень осторожно", - рассказал он.
По его словам, большинство бизнесменов из США подтвердило свое участие в ПМЭФ. "Это не значит, что американские бизнесмены не будут участвовать в форуме – они приедут. Они аккредитованы. Большинство из них уже неоднократно подтвердили своё участие", - сказал Песков, отвечая на вопрос о призывах бойкотировать ПМЭФ.
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Ранее посол США в России Джон Хантсман подтвердил РИА Новости, что изменение меры пресечения для Майкла Калви не повлияло на его решение об участии в форуме, он сообщил, что не собирается в этом году приезжать в Санкт-Петербург.
Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.
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Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО: Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
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Петербургский международный экономический форумДжон ХантсманДмитрий ПесковРоссияСШАЭкономика
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