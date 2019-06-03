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РИА Новости

В Кремле озвучили позицию по встрече Путина и Трампа

Вчера, 11:57
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва заняла выжидательную позицию по возможности встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с Путиным в середине мая в Сочи сообщил о заинтересованности Трампа в проведении встречи с российским лидером в Осаке на саммите G20, который пройдет 28-29 июня. Но официальных предложений от Вашингтона не последовало.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018
5 мая, 08:00
Зачем Трамп звонил Путину
Песков в интервью программе "Софико" в эфире RT на вопрос, занимает ли Москва сейчас выжидательную позицию, ответил утвердительно.
"Да", - сказал он.
Путин и Трамп встречались трижды - первая встреча состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге, в ноябре 2017 года лидеры встретились вновь в рамках саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Летом 2018 года Путин и Трамп провели первый полноценный двусторонний саммит в Хельсинки.
Еще одна встреча планировалась в 2018 году в Аргентине на саммите "двадцатки", но полноценные переговоры не состоялись из-за отказа Трампа.
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