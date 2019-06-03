В Кремле озвучили позицию по встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва заняла выжидательную позицию по возможности встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с Путиным в середине мая в Сочи сообщил о заинтересованности Трампа в проведении встречи с российским лидером в Осаке на саммите G20, который пройдет 28-29 июня. Но официальных предложений от Вашингтона не последовало.

Песков в интервью программе " Софико " в эфире RT на вопрос, занимает ли Москва сейчас выжидательную позицию, ответил утвердительно.

"Да", - сказал он.

Путин и Трамп встречались трижды - первая встреча состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге, в ноябре 2017 года лидеры встретились вновь в рамках саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Летом 2018 года Путин и Трамп провели первый полноценный двусторонний саммит в Хельсинки.