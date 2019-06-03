Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T11:56Z
https://ria.ru/20190603/1555205206.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152475/14/1524751426_0:216:2844:1815_1036x0_80_0_0_ac65cf997c9853eb17ceef50fe19d673.jpg
РИА Новости

В Кремле не знают, состоится ли встреча Путина и Трампа на G20

Вчера, 11:56
195
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Состоится ли встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в японской Осаке на саммите "двадцатки", до сих пор неизвестно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Во-первых, до сих пор неизвестно, состоится ли вообще эта встреча. Никаких официальных объявлений со стороны США пока не прозвучало", - сказал Песков в интервью программе "Софико" в эфире RT.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
23 мая, 07:57
СМИ: Тиллерсон рассказал о хорошей подготовке Путина к встрече с Трампом
Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с Путиным в середине мая в Сочи сообщил о заинтересованности Трампа в проведении встречи с российским лидером в Осаке на саммите G20, который пройдет 28-29 июня
"Да, он (Помпео) был в Сочи и даже говорил о потенциальной готовности провести подобную встречу, однако этого недостаточно. Такие переговоры должны быть так или иначе инициированы на официальном уровне. Поэтому встреча возможна, но ничего ещё не решено", - пояснил Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
22 мая, 11:43
Возможность для встречи Путина и Трампа есть, заявил Рябков
По его словам, когда Путин о чём-то говорит, "это не пустые слова". "И если он что-то решил, то его слова всегда подтверждаются делом. В этом я абсолютно уверен, на все 100%", - добавил пресс-секретарь.
Путин и Трамп встречались трижды - первая встреча состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге, в ноябре 2017 года лидеры встретились вновь в рамках саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Летом 2018 года Путин и Трамп провели первый полноценный двусторонний саммит в Хельсинки.
Еще одна встреча планировалась в 2018 году в Аргентине на саммите "двадцатки", но полноценные переговоры не состоялись из-за отказа Трампа.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 31 мая 2019
21 мая, 12:35
Путин будет рад провести встречу с Трампом на G20, заявил Песков
310002
Обсудить 2
Дональд ТрампБольшая двадцаткаДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСШАПолитика
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков отметил важность встреч Путина и Трампа
РИА
Новости
Песков о возможной встрече Путина и Трампа на саммите G20
В Кремле озвучили позицию по встрече Путина и Трампа
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков считает, что США не готовы двигаться вперед в отношениях с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал заявления посла США о бойкоте ПМЭФ
Лента
новостей
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Россия заинтересована в развитии отношений со всеми странами, заявил Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал о влиянии санкций США на отношения России и Китая
Россию пытаются отрезать от инфраструктуры интернета, заявил Песков
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Алиев обсудили по телефону российско-азербайджанское сотрудничество
Президент Украины Владимир Зеленский и бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга в Киеве
Кучму вновь назначили представителем Киева в контактной группе по Донбассу
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 21 июня 2018
Нарышкин не исключил встречу с главой ЦРУ
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
В Москве май стал одним из самых теплых за историю наблюдений
Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума
Песков рассказал о "шантаже" в отношении ПМЭФ со стороны некоторых стран
Россия должна быть независимой в сфере интернета, заявили в Кремле
Символика Петербургского международного экономического форума 2019
Путин поприветствовал участников и гостей ПМЭФ
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
Дело Калви находится под личным контролем Путина, заявил Песков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины Елизаветы Второй
01:09В Грузии заявили о готовности упростить кораблям НАТО доступ в порты страны
01:09В столице Мексики мальчикам разрешили ходить в школу в юбках
01:02Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
23:17Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
23:11Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
Лента новостейМолния