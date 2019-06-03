В Кремле не знают, состоится ли встреча Путина и Трампа на G20

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Состоится ли встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в японской Осаке на саммите "двадцатки", до сих пор неизвестно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Во-первых, до сих пор неизвестно, состоится ли вообще эта встреча. Никаких официальных объявлений со стороны США пока не прозвучало", - сказал Песков в интервью программе "Софико" в эфире RT.

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с Путиным в середине мая в Сочи сообщил о заинтересованности Трампа в проведении встречи с российским лидером в Осаке на саммите G20, который пройдет 28-29 июня

"Да, он (Помпео) был в Сочи и даже говорил о потенциальной готовности провести подобную встречу, однако этого недостаточно. Такие переговоры должны быть так или иначе инициированы на официальном уровне. Поэтому встреча возможна, но ничего ещё не решено", - пояснил Песков.

По его словам, когда Путин о чём-то говорит, "это не пустые слова". "И если он что-то решил, то его слова всегда подтверждаются делом. В этом я абсолютно уверен, на все 100%", - добавил пресс-секретарь.

Путин и Трамп встречались трижды - первая встреча состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге, в ноябре 2017 года лидеры встретились вновь в рамках саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Летом 2018 года Путин и Трамп провели первый полноценный двусторонний саммит в Хельсинки.