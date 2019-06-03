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РИА Новости

В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ по русскому языку проходит штатно

Вчера, 11:30
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУчитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку проходит штатно, несмотря на зафиксированные в выходные хакерские атаки, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
"Сегодня идет самый массовый экзамен по русскому языку. Буквально только что я получил информацию, что экзамен проходит штатно, никаких сбоев в печати экзаменационных материалов нет, несмотря на ситуацию, которая была в выходные. Мы справились и максимально обеспечили сейчас с точки зрения технологии печати", - сказал Кравцов на заседании коллегии Минпросвещения.
Сдача ЕГЭ по географии и литературе
2 июня, 15:03
Рособрнадзор назвал самые распространенные нарушения на ЕГЭ
Ранее стало известно, что информационные ресурсы Рособрнадзора были подвергнуты хакерским атакам, которые не повлияли на обработку результатов прошедших экзаменов.
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории. Основная волна продлится до 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
1 июня, 18:56
Хакеры устроили атаку на ЕГЭ
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