В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ по русскому языку проходит штатно

Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ. Архивное фото

Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку проходит штатно, несмотря на зафиксированные в выходные хакерские атаки, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Сегодня идет самый массовый экзамен по русскому языку. Буквально только что я получил информацию, что экзамен проходит штатно, никаких сбоев в печати экзаменационных материалов нет, несмотря на ситуацию, которая была в выходные. Мы справились и максимально обеспечили сейчас с точки зрения технологии печати", - сказал Кравцов на заседании коллегии Минпросвещения.

Ранее стало известно, что информационные ресурсы Рособрнадзора были подвергнуты хакерским атакам, которые не повлияли на обработку результатов прошедших экзаменов.