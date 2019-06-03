В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ по русскому языку проходит штатно

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку проходит штатно, несмотря на зафиксированные в выходные хакерские атаки, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
"Сегодня идет самый массовый экзамен по русскому языку. Буквально только что я получил информацию, что экзамен проходит штатно, никаких сбоев в печати экзаменационных материалов нет, несмотря на ситуацию, которая была в выходные. Мы справились и максимально обеспечили сейчас с точки зрения технологии печати", - сказал Кравцов на заседании коллегии Минпросвещения.
Ранее стало известно, что информационные ресурсы Рособрнадзора были подвергнуты хакерским атакам, которые не повлияли на обработку результатов прошедших экзаменов.
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории. Основная волна продлится до 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.
1 июня, 18:56Хакеры устроили атаку на ЕГЭ