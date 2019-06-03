В Израиле умер последний участник восстания в "Собиборе"

Воину-красноармейцу, который в 1943 году сражался с эсэсовскими охранниками вместе с легендарным Александром Печерским, было 96 лет.

"Скончался Семен Розенфельд, последний из выживших узников "Собибора". Свыше 250 тысяч евреев были уничтожены в этом немецком лагере смерти, построенном на польской земле. Мы помним всех жертв и героев восстания", - заявил пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон.

Бунт узников "Собибора" считается единственным успешным восстанием в нацистских концлагерях за годы Второй мировой войны. Память о восставших во главе с советским офицером Печерским чтят на государственном уровне как в России, так и Израиле.