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РИА Новости

В Израиле умер последний участник восстания в "Собиборе"

Вчера, 11:08
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CC BY 4.0 / Odessitm / Семен Моисеевич Розенфельд - участник восстания в Собиборе 14 октября 1943 года
Семен Моисеевич Розенфельд - участник восстания в Собиборе 14 октября 1943 года
CC BY 4.0 / Odessitm /
Семен Моисеевич Розенфельд - участник восстания в Собиборе 14 октября 1943 года . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июн – РИА Новости. Последний участник восстания в нацистском концлагере "Собибор" Семен Розенфельд скончался в Израиле, сообщили местные власти.
Воину-красноармейцу, который в 1943 году сражался с эсэсовскими охранниками вместе с легендарным Александром Печерским, было 96 лет.
Сельма Энгель-Вейнберг
6 декабря 2018, 16:11
Одна из последних участниц восстания в Собиборе умерла в США
"Скончался Семен Розенфельд, последний из выживших узников "Собибора". Свыше 250 тысяч евреев были уничтожены в этом немецком лагере смерти, построенном на польской земле. Мы помним всех жертв и героев восстания", - заявил пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон.
Бунт узников "Собибора" считается единственным успешным восстанием в нацистских концлагерях за годы Второй мировой войны. Память о восставших во главе с советским офицером Печерским чтят на государственном уровне как в России, так и Израиле.
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СобиборЭммануэль НахшонИзраильВ мире
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