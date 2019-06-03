Пятая часть россиян заявила о снижении зарплаты, пишут СМИ

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Почти пятая часть россиян (18,3%) отметили уменьшение зарплаты в минувшем году, пишет газета Почти пятая часть россиян (18,3%) отметили уменьшение зарплаты в минувшем году, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

При этом размер выплат не изменился у 62,5% опрошенных, а у 19,2% они выросли.

Трудовая нагрузка выросла у 41,4% респондентов, у 52% она не изменилась, а у 6,6% — снизилась.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи работников из всех типов населенных пунктов и массовых социально-демографических групп.

По данным Росстата, средняя зарплата в марте составила 46,3 тысячи рублей. В 2018 году этот показатель был на уровне 42,3 тысячи рублей.