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РИА Новости

Пятая часть россиян заявила о снижении зарплаты, пишут СМИ

Вчера, 11:05
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© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Почти пятая часть россиян (18,3%) отметили уменьшение зарплаты в минувшем году, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
При этом размер выплат не изменился у 62,5% опрошенных, а у 19,2% они выросли.
Трудовая нагрузка выросла у 41,4% респондентов, у 52% она не изменилась, а у 6,6% — снизилась.
В исследовании приняли участие 1,6 тысячи работников из всех типов населенных пунктов и массовых социально-демографических групп.
По данным Росстата, средняя зарплата в марте составила 46,3 тысячи рублей. В 2018 году этот показатель был на уровне 42,3 тысячи рублей.
На минувшей неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле пристально следят за сообщениями о снижении доходов россиян. Он подчеркнул, что процесс "вызывает обеспокоенность", но в стране реализуется целый ряд мер, нацеленных на исправление ситуации.
Москва
30 мая, 12:32
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