Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T14:47Z
https://ria.ru/20190530/1555100483.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155218/14/1552181487_0:170:3045:1883_1036x0_80_0_0_68830319f9a5f317dd099cea31e2ddfc.jpg
РИА Новости

В Кремле обеспокоены сообщениями о снижении доходов россиян

12:46
5009
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Кремль трезво оценивает экономическое положение россиян, борьба с бедностью является одной из приоритетных целей работы руководства страны, которое четко знает, что нужно сделать, чтобы добиться позитивных результатов, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, об этом говорил президент, действительно были некие негативные тенденции. С ростом благосостояния населения, президент об этом говорил, они были связаны и с международной экономической конъюнктурой, и с рядом внутренних процессов в экономике. Но собственно именно для этого и задуманы национальные проекты, именно для этого они сейчас ускоренными темпами реализуются, чтобы выправить население. Вы знаете, что борьба с бедностью декларируется в качестве одной из приоритетных целей работы правительства и президента. Поэтому относятся к этому трезво, мы видим и понимаем, что происходит, и главное, что руководство четко знает, что нужно делать, чтобы эту тенденцию изменить в сторону позитивных результатов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают экономическое положение россиян.
Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян.
"Сам по себе процесс известен, безусловно, он вызывает обеспокоенность", — сказал он.
Песков подчеркнул, что в стране реализуется целый комплекс мер, направленный на исправление ситуации.
Ранее Росстат опубликовал доклад, в котором отмечается, что рост реальных зарплат в РФ в апреле замедлился в годовом выражении до 1,6% с 2,3%.
Здание Государственной Думы РФ
30 апреля, 11:52
Госдума намерена проанализировать эффективность мер по борьбе с бедностью
6383117121
Обсудить 89
Дмитрий ПесковРоссияЭкономика
Популярные комментарии
А мне казалось, приоритетная цель- побольше танков, ракет и в войнушку наиграться.
30 мая, 13:58
ГГГеоргий Гринков
60310015
Народ начал вымирать от нищеты. Все народные деньги у олигархов и иже с ними, которые запретили прогрессивный налог.
30 мая, 14:13
Виктор Арзамасов
7201203
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
В Кремле оценили макроэкономическую ситуацию в России
РИА
Новости
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Пассажиры в вагоне поезда Москва - Симферополь
СМИ сообщили о двукратном росте цен на билеты в плацкарт
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 сентября 2017
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни "чуть-чуть впроголодь"
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 29 мая 2019
Песков заявил, что электоральный рейтинг Путина растет
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Монумент Независимости Украины в Киеве
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Юлия Тимошенко
Тимошенко предложила начать переговоры с Россией с "чистого листа"
Дмитрий Песков
В Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме раскрыли детали законопроекта о пенсиях из НПФ по старым правилам
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
15:07Волин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на "цифру"
15:06Путин пообщался с 56-летним студентом-программистом в IT-школе
15:05Путин заявил о необходимости запуска программ переобучения в цифровой сфере
15:03Путин призвал снять барьеры для "технологического первопроходчества"
15:00Росздравнадзор назвал систему штрафов за нарушения в медицине недостаточной
15:00ГД приняла закон о штрафах за распространение зарубежных СМИ без разрешения
14:59В Госдуме прокомментировали смерть ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах
Лента новостейМолния