В Кремле обеспокоены сообщениями о снижении доходов россиян

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Кремль трезво оценивает экономическое положение россиян, борьба с бедностью является одной из приоритетных целей работы руководства страны, которое четко знает, что нужно сделать, чтобы добиться позитивных результатов, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, об этом говорил президент, действительно были некие негативные тенденции. С ростом благосостояния населения, президент об этом говорил, они были связаны и с международной экономической конъюнктурой, и с рядом внутренних процессов в экономике. Но собственно именно для этого и задуманы национальные проекты, именно для этого они сейчас ускоренными темпами реализуются, чтобы выправить население. Вы знаете, что борьба с бедностью декларируется в качестве одной из приоритетных целей работы правительства и президента. Поэтому относятся к этому трезво, мы видим и понимаем, что происходит, и главное, что руководство четко знает, что нужно делать, чтобы эту тенденцию изменить в сторону позитивных результатов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают экономическое положение россиян.
Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян.
"Сам по себе процесс известен, безусловно, он вызывает обеспокоенность", — сказал он.
Песков подчеркнул, что в стране реализуется целый комплекс мер, направленный на исправление ситуации.
Ранее Росстат опубликовал доклад, в котором отмечается, что рост реальных зарплат в РФ в апреле замедлился в годовом выражении до 1,6% с 2,3%.