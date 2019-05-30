В Кремле обеспокоены сообщениями о снижении доходов россиян

"Действительно, об этом говорил президент, действительно были некие негативные тенденции. С ростом благосостояния населения, президент об этом говорил, они были связаны и с международной экономической конъюнктурой, и с рядом внутренних процессов в экономике. Но собственно именно для этого и задуманы национальные проекты, именно для этого они сейчас ускоренными темпами реализуются, чтобы выправить население. Вы знаете, что борьба с бедностью декларируется в качестве одной из приоритетных целей работы правительства и президента. Поэтому относятся к этому трезво, мы видим и понимаем, что происходит, и главное, что руководство четко знает, что нужно делать, чтобы эту тенденцию изменить в сторону позитивных результатов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают экономическое положение россиян.