Катастрофа под Ашой: 30 лет со дня трагедии

В момент встречного прохождения двух пассажирских поездов прогремел мощный взрыв — источником послужил газ, утекший из ближайшего трубопровода. Мощность взрыва была настолько сильной, что ударной волной с путей смело 11 вагонов и вышибло стекла домов в ближайших селах. Погибли 575 человек, 181 из них – дети.