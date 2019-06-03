В момент встречного прохождения двух пассажирских поездов прогремел мощный взрыв — источником послужил газ, утекший из ближайшего трубопровода. Мощность взрыва была настолько сильной, что ударной волной с путей смело 11 вагонов и вышибло стекла домов в ближайших селах. Погибли 575 человек, 181 из них – дети.
Катастрофа под Ашой: 30 лет со дня трагедии
Вчера, 11:03
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Тридцать лет назад, в ночь с 3 на 4 июня 1989-го, на Транссибирской магистрали произошла крупнейшая в истории страны железнодорожная катастрофа.