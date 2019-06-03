Зеленский уволил заместителя главы СБУ

Ранее Кононенко заявил, что подал Зеленскому рапорт об отставке.

"Освободить Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины", — говорится в тексте указа.

Ранее Зеленский внес в Верховную раду представления на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака. Ранее Климкин, Полторак и Грицак написали заявления об отставке. Окончательное решение принимает Верховная рада.