Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Ростовом-на-Дону

ДТП с автобусом на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. 2 июня 2019

© Фото : ГУОБДД МВД России ДТП с автобусом на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. 2 июня 2019

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Пострадавшие в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области в воскресенье остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.

Авария произошла в воскресенье днем на 1049-м километре трассы М-4 "Дон". По данным полиции, автобус "Ростов-Новочеркасск" столкнулся с грузовиком MAN, который на пешеходном переходе пропускал пешеходов, а потом по касательной столкнулся со стоящими Kia Rio и грузовым Renault. В минздраве сообщали о 15 пострадавших.

По словам собеседника, согласно уточненным данным, из 15 пострадавших были госпитализированы 10 человек. "Их состояние оценивается как средней степени тяжести, стабильное", - сказал он.

Пятеро детей переведены из лечебных учреждений Аксая и Новочеркасска в областную детскую больницу в Ростове-на-Дону. В центральной районной больнице Аксайского района и БСМП Новочеркасска остаются соответственно три и два человека.