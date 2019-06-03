Лингвисты нашли новый союз в русском языке

"Всплеск частотности приходится на последние 30 лет. В самых ранних примерах, в которых можно усмотреть "в смысле" в союзной функции, эта единица относится всегда к отдельным словам и сигнализирует о разъяснении их значений через синонимы. В некоторых случаях не всегда возможно четко определить, с чем мы имеем дело: еще с существительным "смысл" в форме предложного падежа или уже с союзом", — рассказала доцент кафедры русского языка ТюмГУ Наталья Кузнецова.