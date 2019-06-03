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РИА Новости

Лингвисты нашли новый союз в русском языке

Вчера, 10:35
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© РИА Новости / Илона Головина Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь
Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь
© РИА Новости / Илона Головина
Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Лингвисты Тюменского государственного университета обнаружили в русском языке новый союз "в смысле", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.
Так, в Национальном корпусе русского языка специалисты зафиксировали 7903 случая вхождения лексемы "смысл" с предлогом "в". При этом контексты, когда "в смысле" выступает как союз, составили одну восьмую от всего объема НКРЯ.
Практически во всех функциях "в смысле" выступает как синоним союза "то есть".

"Всплеск частотности приходится на последние 30 лет. В самых ранних примерах, в которых можно усмотреть "в смысле" в союзной функции, эта единица относится всегда к отдельным словам и сигнализирует о разъяснении их значений через синонимы. В некоторых случаях не всегда возможно четко определить, с чем мы имеем дело: еще с существительным "смысл" в форме предложного падежа или уже с союзом", — рассказала доцент кафедры русского языка ТюмГУ Наталья Кузнецова.

По словам ученого, служебная единица "в смысле" теперь выполняет и функцию союза благодаря этимологической связи с существительным "смысл", при помощи которого говорящий указывает, что далее следует интерпретация — пояснение ранее сказанного.
Конструкции с союзом "в смысле" отражают динамику речи, формирование смысла высказывания, когда ситуация происходит и интерпретируется здесь и сейчас, "причем отражается не только процесс порождения смысла, но и процесс познания мира", уточнили в ТюмГУ.
Ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая
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9148426927
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Популярные комментарии
У нас уже не редкость когда в первых классах дети мигрантов даже по-русски не говорят, и при этом учатся с русскими детьми котоыре в 1м классе и читают и считают и крестиком вышивают. В итоге они тянут их в болото в угоду толерантности и бездействия властей на счёт мигрантов, якобы ассимилировать их. Ничего не выйдет. Это как не спорить с дур..ком ибо опустишься до его уровня и он тебя задавит авторитетом.
3 июня, 10:38
ХоХочу официально заявить, что
3001207
Лингвистам респект. В смысле - уважение.
3 июня, 11:50
Чья Чьо
14120003
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