Матвиенко заявила, что ей никогда не делали скидок на то, что она женщина

Она добавила, что на протяжении многих веков во власти находились преимущественно мужчины, но сейчас ситуация меняется, и женщин на руководящих постах становится больше. Матвиенко также подчеркнула, что не является сторонником создания преференций, "оранжерейных условий для женщин".

"Все зависит от самих женщин, их способностей, трудолюбия, энергии, инициативы, силы воли наконец. У меня за плечами не одно десятилетие работы. На любом посту я трудилась на равных с мужчинами. Мне не делали никаких поблажек, скидок на то, что я женщина. Спрашивали по полной. В принятии решений, контроле над их реализацией не только от мужчины, но и женщины требуются твердость, решимость, а когда нужно - и жесткость. И я эти качества проявляла", - рассказала она в интервью