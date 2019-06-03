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РИА Новости

Матвиенко заявила, что ей никогда не делали скидок на то, что она женщина

Вчера, 09:49
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© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В настоящее время в России у женщин есть все условия для самореализации, отметила в интервью изданию "Аргументы и Факты" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что сама она на любом посту работала наравне с мужчинами и ей не делали поблажек.
Она добавила, что на протяжении многих веков во власти находились преимущественно мужчины, но сейчас ситуация меняется, и женщин на руководящих постах становится больше. Матвиенко также подчеркнула, что не является сторонником создания преференций, "оранжерейных условий для женщин".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
7 апреля, 02:24
Биография Валентины Матвиенко
"Все зависит от самих женщин, их способностей, трудолюбия, энергии, инициативы, силы воли наконец. У меня за плечами не одно десятилетие работы. На любом посту я трудилась на равных с мужчинами. Мне не делали никаких поблажек, скидок на то, что я женщина. Спрашивали по полной. В принятии решений, контроле над их реализацией не только от мужчины, но и женщины требуются твердость, решимость, а когда нужно - и жесткость. И я эти качества проявляла", - рассказала она в интервью
Матвиенко также подчеркнула, что сейчас для самореализации женщин "есть все условия, государство вас поддерживает".
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияПолитика
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