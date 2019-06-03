Матвиенко заявила, что ей никогда не делали скидок на то, что она женщина

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В настоящее время в России у женщин есть все условия для самореализации, отметила в интервью изданию "Аргументы и Факты" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что сама она на любом посту работала наравне с мужчинами и ей не делали поблажек.
Она добавила, что на протяжении многих веков во власти находились преимущественно мужчины, но сейчас ситуация меняется, и женщин на руководящих постах становится больше. Матвиенко также подчеркнула, что не является сторонником создания преференций, "оранжерейных условий для женщин".
7 апреля, 02:24Биография Валентины Матвиенко
"Все зависит от самих женщин, их способностей, трудолюбия, энергии, инициативы, силы воли наконец. У меня за плечами не одно десятилетие работы. На любом посту я трудилась на равных с мужчинами. Мне не делали никаких поблажек, скидок на то, что я женщина. Спрашивали по полной. В принятии решений, контроле над их реализацией не только от мужчины, но и женщины требуются твердость, решимость, а когда нужно - и жесткость. И я эти качества проявляла", - рассказала она в интервью
Матвиенко также подчеркнула, что сейчас для самореализации женщин "есть все условия, государство вас поддерживает".