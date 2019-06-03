Как посмотреть запуск ракеты и узнать секреты космодрома

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Космонавтика, зародившаяся в 1950-х годах, стала вершиной технологического прогресса человечества, причем настолько серьезной, что даже спустя более 60 лет после запуска первого спутника полеты в космос не стали чем-то обыденным и повседневным. Освоение космоса даже в самых развитых странах по-прежнему требует колоссальных бюджетов и большого количества талантливых конструкторов и технологов.

Что же делать тем, кто не связан с ракетно-космической отраслью, но кого привлекает ракетная техника, атмосфера "ледяной синевы"? Для них существуют несколько компаний, которые могут организовать туры на космодром Байконур на период запусков ракет. Сколько стоит посмотреть на космический старт, какие секреты космодрома могут рассказать экскурсоводы и чем еще можно заняться в космическом анклаве России на территории Казахстана, разбирался корреспондент РИА Новости.

Туры на космические старты организуют несколько операторов. Стандартная программа у каждой компании примерно одинаковая (стоит около 65 тысяч рублей) и включает оформление необходимых разрешений, проживание в бюджетной гостинице, посещение музеев космодрома, а также наблюдение за вывозом ракеты на стартовый стол. Стоимость индивидуальной программы по системе "все включено" может превышать несколько сот тысяч рублей.

Во время стартового дня туристам показывают проводы экипажа, отправляющегося на Международную космическую станцию, доклад экипажа председателю госкомиссии и сам запуск.

На что смотреть

В один из предстартовых дней (обычно за двое суток до пуска) проходит вывоз ракеты из Монтажно-испытательного корпуса. Железнодорожный состав с ракетой выезжает из корпуса в семь утра, а на стартовый комплекс ракету устанавливают лишь к полудню. Нужно понимать, что процесс происходит в степи, где тяжело спрятаться от солнца и нельзя раздобыть перекусить. Тем не менее, как уверяют организаторы тура, эти трудности наблюдатели практически не замечают.

"Вывоз ракеты - это достаточно изматывающее мероприятие. Ракета вывозится из МИКа ровно в 7.00. Да, приходится постоять в степи какое-то время, но мы рассказываем массу полезных интересных вещей, скучать туристам не приходится. Во-вторых, в степи, с самого утра смотреть, как встает солнце, это очень здорово. Каких-то жалоб не было… На самом деле, время проходит очень быстро и незаметно, потому что люди на эмоциях, под впечатлениями, течение времени не замечается", - сказал РИА Новости представитель одной из компаний.

Невозможно предугадать, во сколько начнется подготовка в стартовый день. Запуск ракеты могут назначить и на дневное время, и поздно ночью, и рано утром. За несколько часов до старта можно будет наблюдать, как оба экипажа (основной и дублирующий) выходят из гостиницы и под звуки песни "Трава у дома" (такова традиция) садятся в автобусы, которые увозят их на 254-ю площадку, где космонавтов облачают в скафандры. Саму процедуру туристам не показывают, но можно увидеть, как основной экипаж выходит и зачитывает доклад перед председателем госкомиссии. Доклад длится совсем недолго – порядка одной минуты.

Несомненно, основная цель поездки на Байконуре – увидеть своими глазами старт ракеты. Причем иногда туристам даже не важно, летят ли к МКС космонавты. Как уверяют в одной из компаний, спрос на туры во время запусков грузовых кораблей "Прогресс" почти такой же, как на периоды стартов "Союзов" с экипажем. А вот погода на Байконуре туристов волнует больше, чем полезная нагрузка ракеты. В зимнее время спрос на путевки падает. Климат в Казахстане резко континентальный, и даже если морозы и не будут экстремальными (в среднем от -25 до -20 градусов зимой ночью), выдержать несколько часов (именно столько предстоит наблюдать за пуском ракеты уже на самом космодроме) на сильном степном ветру бывает нелегко.

Кроме пуска

Помимо мероприятий, связанных непосредственно с подготовкой экипажа и ракеты к старту и самого запуска, компании предлагают посетить 41-ю площадку. Это стартовое сооружение было разрушено в 1960 году во время неудачного испытания межконтинентальной баллистической ракеты Р-16. Кроме этого, туристов возят в Международную космическую школу имени академика Челомея, на командный пункт комплекса "Энергия-Буран" и на стартовую площадку под ракеты "Зенит". Если повезет со временем, можно попасть даже на стартовый комплекс тяжелых ракет "Протон", который находится на значительном удалении от города.

Также можно попасть на измерительный пункт "Сатурн" и на стартовый стол и стенд динамических испытаний "Энергии-Буран". Доступ внутрь запрещен, но никто не мешает фотографироваться на фоне колоссальных сооружений.

Также популярностью пользуются поездки на посадку спускаемых аппаратов кораблей "Союз МС", то есть на возвращение экипажей из космоса. Организаторы уточнили, что такие туры стоят "значительно дороже" поездок на старты ракет, но отказались называть точную цену.

Логистика

Перелет в стоимость стандартного тура не входит. Рейсы до аэродрома Крайний на Байконуре нерегулярные, поэтому самый распространенный способ попасть на космодром – через Кызылорду. Из Москвы, например, туда летают как прямые рейсы, так и с пересадкой в Астане или Алма-Ате (может стоить более 20 тысяч рублей).

Самые экономные фанаты космонавтики могут приехать только на стартовый день.

За сумму, почти в шесть раз превышающую стоимость базового тура, предлагают "VIP-программу "Все включено" для особо требовательных путешественников". За 380 тысяч рублей с человека можно получить перелет в бизнес-классе, индивидуального менеджера, который будет сопровождать туристов, номер в четырехзвездочной гостинице и "обширную экскурсионную программу".

Ближайший запуск состоится 20 июля. На корабле "Союз МС-13" к МКС отправятся российский космонавт Александр Скворцов, астронавт итальянского космического агентства Лука Пармитано и астронавт НАСА Эндрю Морган.