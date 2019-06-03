Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T09:35Z
https://ria.ru/20190603/1555198718.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149916/83/1499168381_0:254:4928:3026_1036x0_80_0_0_adb8f389fb37245c9957bc828b86fb13.jpg
РИА Новости

Россия планирует полностью отказаться от разработки стандартов в рамках СНГ

Вчера, 09:35
2270
© Фото : предоставлено РосстандартомРуководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов
Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов
© Фото : предоставлено Росстандартом
Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия планирует полностью отказаться от разработки стандартов в рамках СНГ, сосредоточившись на внедрении евразийских стандартов в рамках ЕАЭС, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.
"В обозримой перспективе мы планируем полностью отказаться от разработки стандартов в СНГ, переориентировав деятельность органа межгосударственного сотрудничества на координацию работы национальных организаций инфраструктуры качества в этих странах", – сказал Абрамов.
Канцелярские принадлежности
Вчера, 08:45
Эксперт рассказал, зачем отменять советские ГОСТыВ России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Только таким образом и может развиваться экономика, считает эксперт Игорь Ковалев. Свое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.
По его словам, быстрые темпы технологического обновления в отдельных областях предъявляют традиционной системе стандартизации жесткие вызовы как по удобству коммуникаций, так и по срокам появления документов. В случае межгосударственной стандартизации потребуется решение проблемы с длительностью согласований.
"Этим сейчас "грешит" межгосударственная система стандартизации, уже не отвечающая запросам ни стран, интегрированных в ЕАЭС, ни других участников СНГ. И по всей видимости, в ближайшие годы объемы межгосударственной стандартизации будут последовательно сокращаться, решая задачи только технического регулирования", – пояснил глава ведомства.
Читайте полный текст интервью с главой Росстандарта >>
1311104
Обсудить 2
Алексей АбрамовРосстандартРоссияЭкономика
Рекомендуем
Китай
В Китае считают сотрудничество с США единственно правильным выбором
РИА
Новости
Женщина работает за ноутбуком
ЦБ планирует ввести верификацию электронной почты физлиц, пишут СМИ
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Эксперт рассказал о перспективах предложенной США сделки по Сирии
Россию пытаются отрезать от инфраструктуры интернета, заявил Песков
Лента
новостей
Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов
Алексей Абрамов: советские ГОСТы мешают развитию экономики
Фрегат проекта 11356 Адмирал Макаров
Оставшимся без украинских двигателей фрегатам нашли замену
Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов
Росстандарт хочет штрафовать производителей за ложные ГОСТы на упаковке
Колбы в лаборатории Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области
В России пересмотрят около десяти тысяч советских ГОСТов
Охранник организатора энергоблокады Крыма получил четыре года колонии
В ЕС ожидают от России отмены решения по "черному списку"
Доллары США и рубли
Отец сбежавшей с 25 миллионами кассирши заявил о пропаже семьи, пишут СМИ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал заявления посла США о бойкоте ПМЭФ
Солдаты армии США во время учений НАТО в Европе Союзный дух на полигоне Хоэнфельс в Германии. 14 марта 2019
США пригрозили лишить Евросоюз военной помощи, пишут СМИ
СК назвал возможную причину смерти мальчика в детском лагере в Приамурье
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ. 19 декабря 2018
Миронов призвал усилить контроль безопасности на оборонных предприятиях
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Трамп не узнал свой подарок для Елизаветы II, пишут СМИ
01:21Грузия ведет переговоры со странами ЕС о легальном трудоустройстве граждан
01:19В Госдуме прокомментировали решение профильного комитета ПАСЕ по России
01:15Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины Елизаветы Второй
01:09В Грузии заявили о готовности упростить кораблям НАТО доступ в порты страны
01:09В столице Мексики мальчикам разрешили ходить в школу в юбках
01:02Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
Лента новостейМолния