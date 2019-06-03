МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия планирует полностью отказаться от разработки стандартов в рамках СНГ, сосредоточившись на внедрении евразийских стандартов в рамках ЕАЭС, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.

"В обозримой перспективе мы планируем полностью отказаться от разработки стандартов в СНГ, переориентировав деятельность органа межгосударственного сотрудничества на координацию работы национальных организаций инфраструктуры качества в этих странах", – сказал Абрамов.

По его словам, быстрые темпы технологического обновления в отдельных областях предъявляют традиционной системе стандартизации жесткие вызовы как по удобству коммуникаций, так и по срокам появления документов. В случае межгосударственной стандартизации потребуется решение проблемы с длительностью согласований.