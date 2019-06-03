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РИА Новости

Алексей Абрамов: советские ГОСТы мешают развитию экономики

Вчера, 10:00
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© Фото предоставлено РосстандартомРуководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов
Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов
© Фото предоставлено Росстандартом
Росстандарт отказывается от стандартизации в рамках СНГ и советских ГОСТов, которые попадут под регуляторную гильотину. В XXI веке выбор делается в пользу цифровых стандартов, которые помогут единому рынку ЕАЭС, а также сокращению сроков стандартизации. Глава ведомства Алексей Абрамов также рассказал РИА Новости о штрафах за ложное написание ГОСТа на упаковке и возрождении в России импортозамещающего производства приборов. Беседовал Игорь Ермаченков.
— На Международном арктическом форуме вы заявили об арктических и евразийских стандартах. Что это такое? Новый вид документов?
— Скорее, документы с особенным статусом. Сейчас мы занимаемся донастройкой национальной системы стандартизации. При активном участии России также начат перезапуск системы стандартизации на постсоветском пространстве. Внедряемые сегодня процессы требуют создания современного механизма разработки и принятия стандартов – документов нового поколения. Евразийский стандарт должен стать неотъемлемой частью единого рынка ЕАЭС, открытого и предоставляющего условия для добросовестной конкуренции. Как и арктический ГОСТ, о котором мы говорили на арктическом форуме в апреле, ЕА-стандарты будут разрабатываться с непосредственным участием бизнеса и закреплять современные технологии. Тем самым предприятия получат инструмент для их использования. Замечу, что это не разные проекты, а элементы большой работы по созданию экосистемы стандартизации. Алгоритмы по их внедрению будут примерно одинаковыми – в цифровой среде. В ЕАЭС этой работой займется специальная организация в области технического нормирования и стандартизации. Что касается национальной стандартизации, мы уже приступили к формированию перечня отраслей и технологий, которые должны найти отражение в арктических стандартах в первую очередь.
— Как евразийские стандарты будут сочетаться с межгосударственной стандартизацией в рамках СНГ?
— Быстрые темпы технологического обновления в отдельных областях предъявляют традиционной системе стандартизации жесткие вызовы как по удобству коммуникаций, так и по срокам появления документов. В случае межгосударственной стандартизации потребуется решение проблемы с длительностью согласований. Этим сейчас грешит межгосударственная система стандартизации, уже не отвечающая запросам ни стран, интегрированных в ЕАЭС, ни других участников СНГ. И по всей видимости, в ближайшие годы объемы межгосударственной стандартизации будут последовательно сокращаться, решая задачи только технического регулирования. Причем в обозримой перспективе мы планируем полностью отказаться от разработки стандартов в СНГ, переориентировав деятельность органа межгосударственного сотрудничества на координацию работы национальных организаций инфраструктуры качества в этих странах.
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— Сейчас много говорится о регуляторной гильотине. Советские ГОСТы тоже пойдут под нож?
— Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются советские ГОСТы — государственные стандарты, принятые до 1991 года. Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене. В результате обновление фонда стандартов затронет порядка 10 тысяч стандартов.
С 2012 года мы уже сократили средний возраст национального стандарта с 21 до 17 лет. В 2021 году по поручению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова мы доведем этот показатель до 11, и даже 10 лет — эта задача решаема. Мы рассчитываем, что использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет наши предприятия наконец к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
— Собираетесь ли вводить штраф за ложное написание ГОСТа на упаковке?
— Собираемся. Для этого потребуется внесение изменений в законодательство. Сегодня у нас таких полномочий нет. Полученную информацию о неправомочном написании ГОСТов мы сейчас отрабатываем вместе с Роспотребнадзором, у нас есть взаимопонимание и налажено сотрудничество. Но мы считаем, что Росстандарт также должен обладать соответствующими полномочиями, и будем выходить с такой законодательной инициативой — чтобы в кодексе об административных правонарушениях был записан и состав правонарушения, и компетенция Росстандарта по проверке продукции.
— Ранее вы говорили, что Росстандарт намерен заняться возрождением российского производства средств измерений и в целом приборостроения. Есть ли успехи на этом направлении?
— Большое внимание в прошлом году мы уделяли развертыванию мер поддержки отечественного измерительного и аналитического приборостроения. Уже разработаны критерии и идентификационные признаки российского производства теплосчетчиков, счетчиков воды, газа и электрической энергии, измерительных трансформаторов, промышленных манометров, вакуумметров, напоромеров и тягомеров. Это оборудование широко используется на объектах ЖКХ и на крупнейших предприятиях.
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15 мая, 13:34
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— То есть импортозамещение идет полным ходом?
— Локализация 317 новых типов средств измерений в рамках импортозамещения измерительной техники до 2025 года позволит полностью заменить соответствующие зарубежные приборы. Помимо этого, уже сформирован перечень существующих российских средств измерений, которые могут заменить более тысячи импортных аналогов.
В рамках цифровой трансформации развиваются методы дистанционной поверки, развиваются "умные" измерительные технологии, к примеру, для нужд телемедицины.
В прошлом году мы модернизировали цифровую метрологическую платформу "Аршин", и ее новый функционал позволит вести безбумажную электронную регистрацию результатов утверждения типа средств измерений (стандартных образцов) и поверки. Соответствующие поправки в законодательство о переходе к электронной регистрации планируется в ближайшее время рассмотреть в правительстве.
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